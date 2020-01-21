（中央社記者林長順台北21日電）潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦被控詐貸386億餘元後逃亡美國。調查局北機站今天下午將楊文虎押解返台歸案，隨即移送台北地檢署歸案。楊文虎進入北檢時對於媒體提問不發一語。

楊文虎、王音之涉嫌自民國99年8月起指示貼身秘書林奕如等員工，偽造不實的買賣合約書、統一發票、出貨單及海運提單等文件，讓楊文虎夫婦藉此陸續向9家銀行所屬分行申辦國內外應收帳款融資及外銷放款。

檢方統計，潤寅集團共計向星展銀行、元大銀行、台灣企銀、王道銀行、第一銀行、合庫銀行、華南銀行、玉山銀行及兆豐銀行等詐得約新台幣386億2718萬490元。

楊文虎、王音之去年4月間知悉詐貸犯行將曝光，透過王音之胞弟王振賢結識律師黃呈熹，在楊文虎夫婦逃亡後，由黃呈熹、王振賢及楊文虎女兒楊宇晨等人，在國內負責共犯及證人間的勾串，並湮滅、隱匿犯罪證據。

檢調查出，楊文虎夫婦於去年6月1日潛逃出境，6月4日自中國上海浦東機場搭機飛往美國紐約，隨後轉往兒子位於洛杉磯住處。台北地檢署於同年8月21日對兩人發布通緝。

北檢今年1月9日依違反銀行法、洗錢防制法、商業會計法等罪嫌起訴楊文虎、王音之等36人，並將兩人具體求刑30年。

調查局於美國佈線掌握楊文虎夫婦行蹤後，隨即與美國移民及海關執法局（ICE）等執法機關合作，多方協調研究逮捕遣返作為，ICE於去年12月12日順利在洛杉磯逮捕楊文虎夫婦。

調查局表示，楊文虎以美國旅行授權電子系統（ESTA）取得免簽入境許可，無申請庇護資格，遭美方驅逐出境。ICE於美西時間20日指派2名押解官執行遣返作業，台北時間今天下午抵達桃園國際機場，調查局北機站接手後，將楊男押解到北檢歸案。

另外，楊文虎妻子王音之因持B2觀光簽證，需於23日進行移民聽證會，調查局仍持續與美方協調，希望儘早將她緝返歸案。（編輯：張銘坤）1090121