（中央社記者何宏儒安卡拉21日專電）土耳其總統艾爾段昨天透露，索馬利亞希望土耳其對所屬海域蘊藏的石油進行探勘。兩國過去10年已深化商業和軍事合作，關係日益緊密。

自從索馬利亞2011年爆發饑荒後，土耳其就成為當地重要援助國，派工程師協助興建基礎設施、商界前往投資，並且幫助練兵。

半島電視台（Al Jazeera）報導，艾爾段（RecepTayyip Erdogan）前往德國出席解決利比亞問題的柏林會議後，昨天於返程專機上告訴記者，土耳其將會依據索馬利亞上述邀約行事。但是他沒有就此詳細說明。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，艾爾段說：「索馬利亞對我們提議，說索馬利亞海域有石油。在利比亞做的事（指鑽探活動），（我們）也可以（到索馬利亞）去做。」

據地震資料處理公司Seismic Geo指出，索馬利亞外海有進行油氣探勘的高度潛力。索馬利亞上週通過新石油法，藉以吸引諸如埃克森美孚公司（ExxonMobil）、殼牌石油公司（Shell Oil Co.）等外商投資能源產業。

索馬利亞主管石油與礦物資源的部長阿邁德（Abdirashid Mohamed Ahmed）於去年10月宣布將開放相關海域15個區塊供石油公司競標探勘與開採執照。

深知非洲之角（Horn of Africa）的經濟和政治重要性，艾爾段於2011年歷史性訪問摩加迪休（Mogadishu）後，土耳其已對當地投入數千萬美元人道援助，並在摩加迪休建立一處軍事基地訓練當地部隊，摩加迪休國際機場和海港由土耳其公司營運。雙邊貿易額估達2億5000萬美元（約新台幣75億元），土耳其對索馬利亞投資額達1億美元。

與蓋達組織（Al-Qaeda）有關連的索馬利亞青年黨（Al-Shabaab）過去一個月以來鎖定土耳其公司和員工進行兩起致命炸彈攻擊。

去年12月底摩加迪休一處檢查哨遇襲，造成至少90人喪生，一群土耳其工程師也受到波及。上週末首都附近的阿夫戈耶鎮（Afgoye）發生汽車爆炸案，導致包括土耳其承包商在內約15人受傷。（編輯：周永捷）1090121