YouTuber 滴妹（都冠伶）外型甜美、陽光，與哥哥阿滴（都省瑞）從拍攝英文教學影片，近年轉型成話題網紅，深受不少粉絲喜愛，個人頻道擁有百萬人次訂閱。然而，近日有網友就在 PTT 指出，滴妹外表中庸，學歷也中庸，並好奇發問「這種類型的女生是不是能得到最多的好處？」結果釣出粉絲回應，曝光滴妹「最大優點」，認為根本超卓越，一點都不平庸。

原 PO 在 PTT 女孩板表示，所謂滴妹類型的女生就是什麼都是中庸的，外表中庸、個性中庸、學歷中庸，他並詢問大家「這種類型的女生是不是能得到最多的好處？」

問題一出，網友隨即議論紛紛，「我覺得滴妹蠻漂亮的啊，英文又好，中庸的標準好高」、「中庸標準太高了吧，她年薪至少幾百萬」、「我覺得她綜藝感很夠！她至少是高標」、「我覺得蠻可愛的呀，這樣還中庸，標準是啥？」「論外表確實比較中庸，化妝也像素顏那種」、「她收入搞不好比她哥還高，很一般的影片點閱率都很高」、「他感覺個性好相處」、「長相中庸是以明星的角度看嗎？我覺得以一般人來說是中上了吧。很多所謂網紅拿掉 ps 還不如她。能流利說二種語言，家境看來也不錯，再怎麼嚴格也是中上了吧」。

另還有粉絲點出滴妹致勝優點，直指「她經營人際的手段蠻高的吧！如魚得水、八面玲瓏」、「個性不中庸吧，就很有人緣也很會經營那種」、「別的不說，能順暢的用全英文訪談外賓，就是一項很厲害的能力了吧…」「滴妹這種個性的人在現實生活是萬人迷等級吧！」「跟她共事過，她本人真的個性超 nice，而且她的談吐跟社交能力都很卓越」。（編輯：許苡晴）