想知道大家對你的印象如何嗎？在親朋好友眼中，你又是什麼模樣呢？根據 Look Pretty 報導，圖片中能隱隱約約看到 3 個數字，從你看到的這組數字，一秒測出你在親友眼中是怎樣的人？

A. 571

一般人眼中：

你是一個很善於意會的人，好像能看透每個人，朋友有困惑也會主動找你訴苦，你是一個很有情感洞察力的人，在各種場合中，總是能隨和地展現自我，善解人意、看盡人心、遊刃有餘，是一個很好的聆聽者以及情感開導者，暖暖的，非常能看透人心。

朋友眼中：

你是一個感情豐富的人，你理性但是卻更感性，儘管是身邊的小事情都能令你感動，你要的其實很簡單，你是一個心靈很乾淨、單純的人，天真又浪漫，且非常能洞悉人情世故，是一個很好的聆聽者，更是老中青三代都會喜歡的人，和你相處暖煦又自然。

親近的人眼中：

你其實是一個心靜平和又純潔的人，並不喜歡動怒，你要的其實很單純，只希望身邊的人都能開開心心。同時你也是一個重義氣的人，肯為別人付出，充滿責任心與同理心，能有你這朋友、你這伴侶，可以說是那些人上輩子修來的福氣，是一個值得被好好珍惜的人。

B. 581

一般人眼中：

你的外在和內在反差很大，你可靜可動、可虛可實，很會看情況做事，常常讓人摸不著頭緒，你甚至有很強的第六感，可以注意到細節內可能會發生的情況，是團體中不可缺少的靈魂決策者，你也有很高的應變力，可以木訥也可以很熱情，延展性很強。

朋友眼中：

你具有多面性的人格，是一個思想豐富的人，但是你很能隱藏自己，只會在適當時機展露自己的本能，神秘又極具吸引力！除此之外，你是一個直率的人，隨和又重義氣，更是一個能為自己所愛的人受苦受難也在所不惜的人。

親近的人眼中：

你有著隱性的藝術情懷，不冷不熱，很有自我風格，做事情有條理又不拘泥於形式，和你相處非常自在，你很能當傾聽者，甚至是朋友的心靈導師或戀愛諮詢家，你總能不偏不倚地給予中肯建議，是一個非常有想法的人，能有你這樣的朋友、這樣的伴侶，只能說完全不用操心，因為你總會把事情處理得好好的。

C. 541

一般人眼中：

你樂於新事物，但是你更喜歡固守的概念，你有很強的革命情懷，也有很強的懷舊心，你是一個嚮往未來又放不開過去的人，不過你很能拿捏平衡點，總能夠在很多人都無法拿定主意的情況下，為大家給定一個方向，你讓人有一種安全的依附感。

朋友眼中：

你有著隱性的藝術情懷，不冷不熱，很有自我風格，做事情有條理又不拘泥於形式，和你相處非常自在，你很能當傾聽者，甚至是朋友的心靈導師或是戀愛諮詢專家，你總能不偏不倚給予中肯的建議，是一個非常有想法的人，能夠有你這樣的朋友、這樣的伴侶，只能說完全不用操心，因為你總會把事情處理得妥妥的。

親近的人眼中：

你是一個會想很多的人，能夠深思熟慮，也總是能抓到事情的要領，具有能化腐朽為神奇的能力，能夠帶給身邊的人樂趣，也很能營造氛圍。你的內心彷彿佈滿一道道彩虹，總是能帶給別人正面的能量，同時也是一個厲害的情感專家。

D. 671

一般人眼中：

你注重質感與深度，你喜歡人事物的細膩感受，也喜歡發掘生活上每一個美好，甚至是為別人創造的美好，你喜歡和身邊的人一起開心，樂於分享與付出，是一個值得信任的人，也很有自己的風格，能交到你這個朋友，只能說非常幸運又特別。

朋友眼中：

你有著雙重的性格，忽冷忽熱，喜歡一個人沈靜思考的感受，也喜歡與大家同樂，你有時候會讓人猜不透你在想些什麼，具有一些神秘感，讓人摸不著、抓不到，又想試探，你很能專注在某一件事情上，不管是生活或感情，雖然有時作風看似有些叛逆，但其實很能帶給人安定感，不自覺讓人感到信任。

親近的人眼中：

你是一個很會製造驚喜的人，總能給身邊的人意料之外的美好，在團體中，你是一個好的相處對象，俏皮又隨和；在情人眼裡，是一個花俏卻又死心塌地的好情人，總能為彼此間製造小情趣；而對於人情世故，你是一個進退都拿捏得很好的小淘氣。（編輯：許苡晴）