（中央社東京22日綜合外電報導）不少人偽裝成觀光客入境日本非法打工，日本出入國管理當局為揪出這些「假觀光客」，會在入境審查時詢問許多問題，有人明明是秋天到日本卻說要賞櫻，就可能被審查官拒絕入境。

日本「讀賣新聞」報導，由於免簽優惠待遇，泰國及印尼非法滯留日本的人數激增，其中很多是偽裝成觀光客入境非法打工。

不過，日本出入國管理當局對這種持續增加的「假觀光客」，在邊境管理上嚴加審查還是有其限度。

為了揭穿「假觀光客」，在成田機場的入境審查時，審查官會詢問入境旅客各種問題。

例如被問到要到日本的什麼地方，有些觀光客會回答「要去京都」，審查官就會再問從機場要怎麼去？如果觀光客回答「計程車」，就可能被拒絕入境。這是因為成田機場位於千葉縣，與京都相距數百公里，一般不會選擇昂貴的計程車作為交通方式。

另外，明明入境季節是秋天，卻還跟審查官說自己是來看櫻花，審查官就會判斷這些旅客的目的並非是觀光。

相關人士說，成田機場在2018年就拒絕約5000名外國人入境，相較2016年增加一倍；其中以泰國人居冠，大約1100人。

不過，如果這些「假觀光客」有備而來，都能合理回答相關問題，審查官也不得不讓這些人入境。

日本出入國管理當局官員說，必須要從大量的入境旅客中預測他們的未來行動，然後找出其中的「假觀光客」，但又不能拒絕真的觀光客入境，如何判斷真偽其實有難度。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1090122