農曆新年即將到來，當然要好好規劃走春行程，去開運景點求得好兆頭！趁年假來臨，絕對要到故宮南院一睹相傳有七世福報的「龍藏經」真跡，讓好運旺整年！而且，故宮精品今年春節用創新異業合作形式，與統一企業旗下的滿漢御品火巴燒牛肉麵合作，推出9,500碗「龍藏經」圖騰限量款，春節期間於全台特定7-11販售，將「龍藏經」以全新面貌再次呈現。因應本次合作，故宮鼓勵大家於春節期間來到故宮南院一睹「龍藏經」真跡，並索取「龍藏經」限量紅包，直接將祝福帶回家！

故宮南院表示，「龍藏經」是南院中最受矚目的藏品，當初是孝莊太皇太后與康熙皇帝祈求為求國泰民安而製，過往三百年間只要遇到特別節日，喇嘛就會禮讚祝福，其後開創清朝長達兩百多年盛世，因而有七世平安與好運的意涵！不僅如此，「龍藏經」集結佛教千部經文，為完整呈現莊嚴感，製作時彙集清代紙工、木工、織工等高超工藝技巧，耗盡人力、財力、物力，對宗教和藝術而言都深具價值，也是清代價值斐然的國寶！正因「龍藏經」非常珍貴，被選為南院開館的重頭戲，也特意為其量身訂做全新展櫃，短短四個月就吸引六十二萬民眾慕名而來！

為讓民眾能以更生活化的方式認識國寶，故宮曾結合多種技術，如線上展覽、互動劇場、VR體驗等，呈現「龍藏經」樣貌。今年春節，「龍藏經」更進一步走入民眾生活，透過異業結合將「龍藏經」中的「黃緞織花袷經衣夾層：黃地團龍如意雲紋織金妝花緞」圖騰，融入滿漢御品火巴燒牛肉麵包裝，推出9,500碗「龍藏經」圖騰限量款，正於全台特定7-11熱銷中！建議在一睹「龍藏經」風采後，再吃一口蘊藏祝福的春節限量版滿漢御品，讓你從內到外好運「鼠」不完！

除此之外，因應春節旅遊大檔，故宮精品加碼推出兩款「龍藏經」圖騰紅包袋，鼓勵大家來到南院走春！第一款刺繡布製紅包袋，以高級緞面布為底，並採用帶有珠光的金色繡線，將「龍藏經」圖騰的精髓與氣勢刺繡在上。只要於售票處購買南院觀展門票，即可獲得刺繡布製紅包袋，每日限量30份！另一款紙製紅包袋，則在絨面的紅包上印製「龍藏經」圖騰，增加皇家貴氣的祝福之意。只要於故宮商店消費即可獲得，數量有限，送完為止！在即將到來的春節，趕快約親朋好友一同到故宮南院走春，並將七世福報帶回家吧！