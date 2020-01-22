（中央社台北22日）針對台灣出現首例武漢肺炎新型冠狀病毒感染病例，中國外交部發言人耿爽今天在例行記者會表示，「沒有人比中國中央政府更關心台灣同胞的健康」。

對於台灣參與世衛組織，他強調，在一中原則下經過兩岸協商，作出合情合理的安排。「根據中方同世衛組織達成的共識，有需要時世衛組織的專家，可以赴台灣地區考察和及時援助」。

今天的提問內容為：「新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生後，你是否認為將台灣排除在世衛組織之外、會影響台灣應對當前疫情？台方呼籲世界衛生組織允許台灣參與世衛組織相關活動。中方對此有何評論？」

耿爽回應表示，武漢發生新型冠狀病毒感染的肺炎疫情後，國家衛生健康委及時主動向「台灣地區」通報疫情資訊；1月13日至14日，應「台灣地區」相關部門請求，「台灣地區」專家到武漢進行實地考察。

他指出，專家們對疫情防控、定位處置、醫療整治、病原檢測等問題，進行全面地調查，並跟參與此次疫情防控和患者治療的大部分專家進行交流。台灣醫療專家對大陸方面的接待，表達了由衷的感謝。

耿爽再次強調說，對於台灣參加國際組織活動，必須在「一個中國」原則下，經過兩岸協商，作出合情合理的安排。「根據中方同世衛組織達成的共識，台灣地區的醫療專家可以參加世衛組織相關技術會議，有需要時世衛組織的專家可以赴台灣地區考察和及時援助」。

他還表示，「台灣地區應該及時獲取世衛組織發布的全球突發公共衛生事件信息。台灣地區突發的公共衛生事件信息，也能夠及時地向世衛組織通報」。

耿爽指出，「這些安排都確保無論是島內、還是國際上發生突發的公共衛生事件，台灣地區均可以及時有效地處理」。（編輯：林克倫）1090122