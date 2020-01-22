根據 Canalys 最新的報告指出，在經歷了 8 年的停滯之後，PC 市場終於在 2019 了出現翻長。數據顯示，2019 年全球 PC 出貨量為 2.681 億台，較 2018 年增長了 2.7%。排名前三的供應商則是聯想、惠普和戴爾。

2019 年全球 PC 出貨量增長了 2.7%(圖片：gizmochina)

Canalys 的分析師 Ishan Dutt 在報告中指出：「市場在去年第三季出現創紀錄的成長，令人印象深刻。儘管存在供應鏈問題，但賣方仍然看漲，尤其是在商業領域。英特爾持續努力改善供應問題，將有助於維持 2020 年的出貨量，不過頹勢不太可能迅速緩解。」

聯想 (0992-HK) 在 2019 年共出貨 6480 萬台，成長 8.6%。緊隨其後的是惠普 (HPQ-US)，成長了 4.7%。戴爾 (DELL-US) 以 4,650 萬台出貨量位居第三，增長了 5.3%。蘋果 (AAPL-US) 則以 1,910 萬台和 3.3% 的年增長率排名第四。排名第五的宏碁 (2353-TW) 共售出 1700 萬台，年減 5.3%。

IDC 計劃負責人 Ryan Reith 表示：「過去一年對 PC 來說是瘋狂的一年，最終結束了連續七年的市場萎縮。儘管新興的因素和對行動裝置的需求，但這樣的反彈是明顯的 PC 需求復甦跡象。

報告認為，微軟停止 Windows 7 的更新與技術支援，為中小企業帶來的換機潮是主要的成長動能。高階分析師 Mikako Kitagawa 將其描述為「充滿活力的業務需求」。她認為，與消費型 PC 需求持續疲軟相反，商用 PC 需求帶來了增長。

不過，IDC 研究經理 Jitesh Ubrani 也警告表示，儘管 2019 年形勢樂觀，但未來 12 到 18 個月對於傳統 PC 仍將是充滿挑戰的，零組件短缺和貿易談判的擔憂也仍在持續。

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