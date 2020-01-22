（中央社雅典22日綜合外電報導）希臘國會今天選出專精於環境法與憲法的資深法官薩克拉洛普魯，成為希臘史上第一位女性總統。這位準總統將於3月13日宣誓就職。

國會議長塔蘇拉斯（Costas Tassoulas）表示，63歲的薩克拉洛普魯（Ekaterini Sakellaropoulou）在294名國會議員中獲得跨黨派支持，拿下261票。

塔蘇拉斯說：「薩克拉洛普魯已獲選為共和國總統。」他又說，新總統將於3月13日宣誓就職。

薩克拉洛普魯到目前為止為希臘最高行政法院院長，她將在現任總統帕夫洛波洛斯（ProkopisPavlopoulos）3月屆滿5年任期後接任新職。

總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）親自提名薩克拉洛普魯，稱她是一位「傑出」法官，還說提名她能「團結所有希臘人」。

薩克拉洛普魯是最高法院大法官的女兒，曾赴法國巴黎第二大學（Sorbonne, Paris II University）深造。她也是希臘最高行政法院首位女院長。

希臘總統名義上雖是國家元首與三軍統帥，但主要扮演儀式性角色。總統可批准政府組成與法律，且技術上掌握宣戰權，但唯有偕同政府才能這麼做。

由於激進左派聯盟（Syriza）和秉持社會主義的改變運動黨（Kinal）等主要在野黨都支持她，薩克拉洛普魯成為國會史上得票數最高的總統當選人之一。

米佐塔基斯先前強調，提名薩克拉洛普魯能打破傳統，不僅因為她是女性，也因為她並未參與政黨。過去希臘總統經常是由前部長等政黨高層人物出任。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1090122