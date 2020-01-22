（中央社利馬21日綜合外電報導）秘魯當局今天表示，世界知名遺址馬丘比丘（Machu Picchu）本月稍早遭外國遊客破壞，當局現正安裝監視攝影機以防再次破壞。

負責維護這座遺址的巴斯坦特（Jose Bastante）告訴法新社：「我們將安裝高科技監視器，以加強馬丘比丘安全。」

巴斯坦特說，這個古蹟的3個優勢地點及四周山丘的進出點將安裝18個監視器。他說，這將使他們能比較妥善地管制遊客，以防出現違規行為；並表示，無人機也會出動。

被控破壞這個熱門遺址的5名遊客，上週被驅逐到玻利維亞，並禁止入境秘魯15年。

第6位阿根廷籍遊客葛梅茲（Nahuel Gomez）承認，破壞這個印加文明遺址的太陽聖殿（Temple of theSun），因此遭開罰360美元（約新台幣1萬793元），還得支付1500美元（約新台幣4.5萬元）維修費給秘魯文化部。

這名28歲的阿根廷青年同時被判3年4個月緩刑，但在罰鍰支付後可以離境。

葛梅茲坦承自己試圖挪動神殿牆壁的石塊，結果石塊掉落在地面形成凹痕，石塊也有碎裂痕跡。

巴斯坦特表示：「造成的損壞嚴重，馬丘比丘的完整性遭到破壞。」

相關當局指出，共4男和2女的這群人也疑似在這座具有600年歷史的神殿內遺留排泄物。（譯者：侯文婷/核稿：張佑之）1090122