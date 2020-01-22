（中央社華盛頓21日綜合外電報導）媒體爆料亞馬遜創辦人、同時也是華盛頓郵報老闆貝佐斯的手機被駭和一則來自沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德的WhatsApp訊息有關，沙國駐美大使館今天予以駁斥。

法新社報導，這起發生在2018年的手機被駭事件導致貝佐斯（Jeff Bezos）私密照外流，而貝佐斯的華盛頓郵報專欄作家哈紹吉（Jamal Khashoggi）同年稍後在沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館遇害。

沙國大使館在推特官方帳號發文表示：「近來媒體報導指貝佐斯手機被駭，幕後黑手是沙烏地阿拉伯的說法荒誕不經。我們呼籲對這些說法展開調查，好把事實全攤在陽光下。」

華郵今天報導，聯合國一個調查小組明天將公布一項報告，報告中將提到，貝佐斯收到一則據信來自沙國實際統治者穆罕默德（Mohammed bin Salman）王儲的WhatsApp訊息後被駭。

報導中表示，調查人員在報告結論指出，這則訊息寄出不久後，貝佐斯手機裡的大量資料遭竊取。

英國「衛報」（Guardian）稍早援引一項數位鑑識分析報告表示，一則來自王儲穆罕默德手機號碼帳戶的加密訊息，據信內含惡意檔案侵入貝佐斯的手機。

衛報引述消息人士表示，這個惡意檔案寄到貝佐斯手機時，他和沙國王儲似乎正在WhatsApp上友善的交流。

貝佐斯後來找來安全顧問專家戴貝克（Gavin deBecker）調查私密照如何落在八卦報「國家詢問報」（National Enquirer）手上。

國家詢問報刊出貝佐斯的婚外情，最後導致貝佐斯和妻子離異。

戴貝克去年3月表示，沙烏地侵入貝佐斯的電話，取得私人資料。

戴貝克在「野獸日報」（The Daily Beast）網站撰文說，「我們的調查人員和多位專家帶著高度信心總結說，沙烏地侵入貝佐斯的手機，取得私人資料。」

沙烏地法院去年12月審判哈紹吉謀殺案時，王儲的兩名親信獲判無罪，全球譴責這是對司法的嘲弄，但獲得川普政府的支持。

美國的中央情報局（CIA）和聯合國特別報告員卡拉馬爾德（Agnes Callamard）都認為王儲和哈紹吉遇害有直接關係，沙國則是嚴重否認。（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1090122