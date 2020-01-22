（中央社倫敦22日綜合外電報導）英國慈善機構Inquest今天表示，英國監獄囚犯死亡率高是「國家醜聞」，並呼籲減少囚犯數目。但在此時，英國政府誓言嚴刑重罰伺候犯罪者。

探究國家相關死亡事件的Inquest發表新報告說，去年在英國監獄內每週有6人死亡，將近2人是自殺。報告說，死亡率「令人震驚且無法接受」，且許多死亡是可以避免的，並批評監獄體系內的苦惱和自殘創新高紀錄。

Inquest表示，英國首相強生（Boris Johnson）應該「大量減少監獄人口」，改投資於健康和社區為基礎的監禁替代方案。

強生和他領導的保守黨於去年12月大選贏得國會過半優勢，他們的競選宣言包括誓言對犯罪採取更強硬作法。

內政大臣巴特爾（Priti Patel）和司法大臣柏克蘭（Robert Buckland）在21日宣布，計畫加重較嚴重犯罪的刑罰，包括恐怖主義犯行。計畫中也包括終止提早釋放某些囚犯。

保守黨在競選期間誓言，將會擴增1萬個監獄牢房，並耗費超過1.3億美元（約新台幣39億元）取締監獄內犯罪。

報告顯示，截至2019年9月的12個月中，有308人死在監獄，是10年前的將近兩倍。同時，截至2019年6月的1年中，每天發生166起自殘事件，合計6萬594起，相較於2009年全年只有2萬5253起。

報告說：「監獄不僅處於『危機中』，而且是危機的所在地。在關押期間死亡是國家醜聞，必須受到立即和緊急關注。」（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）1090122