（中央社記者陳妍君馬尼拉23日專電）菲律賓官員今天手舉橫幅宣稱，他們和醫護人員一起為民眾去工作，呼籲大家待在家裡防止武漢肺炎疫情蔓延。結果卻遭網友狠酸「憑什麼跟醫護人員相提並論」、「臉皮真厚」。

大馬尼拉地區封城和呂宋島封島已滿一週，武漢肺炎疫情在菲國仍無緩和跡象。衛生部今天通報82例新增病例，創單日新高，累計確診人數462人，33人病逝。

為呼籲民眾不要出門避免疫情傳播，菲律賓總統府文官長梅迪爾迪亞（Salvador Medialdea）和眾議院議長凱耶塔諾（Alan Peter Cayetano）今天在眾議院手舉橫幅，上面寫著「和醫生們及（防疫）前線人員一起，我們為你們去工作，所以請為我們待在家裡！」

這個畫面今天在菲律賓推特（Twitter）上成為熱門話題，截至晚上9時，已有3萬600則推文分享。

有網友評論說：「你們憑什麼跟我們勇敢的醫生、護士和其他防疫前線人員相提並論！」

菲律賓眾議院前副議長譚納達（Lorenzo Tañada）推文表示：「我們不欠他們什麼。這是他們的工作。他們不需要舉著牌子向菲律賓人宣布他們正在工作。…醫生和防疫前線人員並沒有宣布他們正在工作。」

還有醫生表示：「近兩個星期我一直待在醫院，擔心我可能把病毒帶回家。沒有人提供口罩和個人防護裝備。這些政治人物、他們的員工和員工的家人進行不必要的（武漢肺炎）篩檢。你們臉皮真厚。」

不少菲國民眾質疑政治人物在武漢肺炎檢驗試劑組短缺之際，優先享有篩檢機會。「立即進行大規模篩檢」（#MassTestingNgayonNa）今天也在菲律賓推特話題榜衝上第4位。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）、衛生部長杜克（Francisco Duque III）和多名參議員都已接受2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢。參議院多數黨領袖朱比瑞（Juan Miguel Zubiri）於16日確診。（編輯：韋樞）1090323