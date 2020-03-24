這是全世界第七個能使用先進商用量子電腦技術的中心，剛成立滿1年，台大IBM量子電腦中心研究員就被日本挖走。原因在於，量子電腦將是AI之後的下一個新機會。

今年2月，台大IBM量子電腦中心成立才剛滿1年，只有3位全職研究員。其中一位博士後研究人員，被日本新材料設計公司用近4百萬元台幣年薪挖走。另一位博士後研究員，也被中原大學挖去推動量子運算學程。

3月初，又傳出鴻海董事長劉揚偉找上台大量子中心主任張慶瑞，打算挖角張慶瑞，成立新公司研究量子電腦。一不小心，連主任都差點要被挖走了。

為什麼這裡這麼熱門？因為量子電腦現在是科技產業的顯學，而台大IBM量子電腦中心，是全球第7個可以使用IBM最先進量子電腦技術的地方。

一年前，IBM的量子電腦技術才剛剛商用，但是，從鴻海到台積電、廣達，先後宣布要投資研究，因為這項技術被視為是半導體發明後，電腦運算技術最大突破。這項技術如果成熟，比特幣挖礦將因此消失，全世界的密碼大半因此作廢，比現有人工智慧強上萬倍的「新人工智慧」會因此出現。

「量子電腦技術，台灣業界比學術界敏感得多。」接受採訪時，張慶瑞細數，今年1月，美國更通過《國家量子計畫法》，由白宮直接領導，建立國家級的量子研究專案。

目前商用量子電腦服務裡，IBM是領導廠商之一，擁有53個量子位元運算能力，谷歌、英特爾，甚至摩根大通集團、工業大廠Honeywell都在發展量子電腦。

張慶瑞分析，中國緊追在後，「BATH（百度、阿里、騰訊、華為）都成立量子電腦部，華為直接拉少年班的天才進去，」阿里巴巴更投入150億元人民幣，「2023年全方位啟動。」

他透露，量子運算在美國已是敏感科技，「接觸到研究的人，不可以是敵對國家的人」。台大能在去年和IBM簽下合作契約，是一個關鍵人脈，開啟台灣的合作機會。

2017年底，張慶瑞在碰到IBM副總裁，紐約華生研究中心負責人陳自強。「他是這個研究單位的負責人，」張慶瑞回憶，「那時候，美國剛開始變得保守。」張慶瑞剛結束台大副校長的工作，就搶在陳自強退休前，推動台灣政府和IBM之間的合作，花了1年多才簽下合作協議。

在《財訊》團隊抵達台大採訪之前，泰國國家經濟中心正跟台大討論，要送15個研究人員來，學習如何用量子電腦開發金融商品，原因之一，恐怕也是台大能使用先進的量子電腦技術。

張慶瑞解釋，IBM開放全世界的人上網使用他們的量子電腦，「但那只有兩個量子位元。」他解釋，這紙合約讓台大有權限，讓跟台大師生及合作單位，使用目前IBM最新的系統。

這個系統能同時運算53個量子位元，而且IBM會邀請全球合作者參加訓練營或研討會，許多議程限定只有少數人參加。

他培養的研究員，就是在會議裡報告研究成果後被挖走。「目前全世界50億人中，經常使用量子電腦的人，只有1萬人」張慶瑞說。

張慶瑞認為，軟體會是台大發展量子電腦的機會。他分析，目前有10種以上的技術在競逐量子電腦硬體的領導權，如果投錯了方向，有可能全盤皆輸，但是，不管誰勝出，量子電腦演算法都將是這個新時代的核心。

那麼，現在量子運算有什麼用？張慶瑞解釋，量子運算在蒐尋和最佳化，已經開始應用。他秀出一張圖解釋，如果要規畫1千輛車，在1百條街的空間裡，每一輛車該怎麼跑才會最有效

率，現有的電腦無法單獨為每一輛車設計路線，只能告訴你「大家都怎麼走」最好，結果就是大家都塞在同一條路上。

但量子電腦卻能同時指揮A車走A路，B車走B路，還計算出1千輛車上路後，這一百條街的交通狀況。

張慶瑞說，2016年美國總統大選的民調如果是用量子電腦計算，結果可能會大大不同。他解釋，「現在資訊流通太快，A州民意的變化，會影響B州對候選人的支持度」，美國50多個州彼此互相影響，形成一個超複雜矩陣，傳統電腦根本難以分析。「同樣的資料，用量子電腦分析就發現，川普早在投票前1個月，勝選機率就已經大於希拉蕊。」

因此，美國金融機構摩根大通集團公開徵求量子電腦部門負責人，《華爾街日報》報導中指出，他們發現，這項技術用於計算投資組合最佳化上，已開始展現成效。在尋找製藥配方、銷售地點選擇、生產流程規畫上，都有潛力。

因此，張慶瑞的下一步，要在明年下半年推動台大建立跨院的量子學程，因為他發現，台灣想靠發展量子運算的軟體走出一條路，就要開始跟各個領域結合，「每個領域都有自己的Know-how，跟有價值的待解決問題」。

目前，除了台大IBM量子電腦中心發展量子電腦演算法軟體，清大也成立前瞻量子科技研究中心，科技部也協助台大、中央及成大合作研發。科技部從去年開始，每年投入1.5億元台幣。 台灣希望能用矽為材料，研發出量子電腦技術，延續台灣在半導體領域的優勢。

「量子電腦是一個很大的生態系，台灣應該思考，有限的資源要投向哪裡。」他分析，量子電腦技術的成敗，將像二次世界大戰後，英國人發明電腦，美國人卻掌握半導體一樣，勝利者將主宰全局。但目前這項技術還必須克服穩定性的問題，大量創投資金已蜂擁而至，形成一股淘金熱。