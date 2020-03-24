根據 The China Post 報導，中央流行疫情中心於18日公布在台外籍旅客皆需在簽證到期日立即離開台灣，讓許多在台的外籍交換生措手不及。

在新冠肺炎疫情持續延燒的情況下，美國許多大學發送了郵件請所有在外國讀書的學生全部回國。然而，許多外籍生看到自己國家疫情仍不斷擴散，表示寧願待在台灣。

其中一位留學生特別來信到The China Post請求援助。

凱倫是一位來自加州的交換生，日前於國立台灣大學上課。

她在3月19日收到美國學校通知自己的交換生計畫已被終止，並被招喚應立即回國。

由於她的學生簽證將隨即到期，凱倫擔心回到為第三警示區的加州會增加自己感染機率，希望The China Post可以幫助她延期在台時間。

The China Post在和移民署聯繫後得知，居留簽證效期是跟著交換生文件的，若學校無法或不願意發出新的學籍，移民署也無法將學生的居留證延長。

而因交換生沒辦法在境內轉換身份，凱倫也沒有其餘的辦法了。

凱倫告訴The China Post她在2019年的秋天來台，居留證的效期到今年的3月21日。

上週，她突然收到學校臨時的會議通話，告訴所有在台留學生必須立馬回國。

得知消息後，凱倫和其他同學必須在短短時間內辦理好離校手續，搬出宿舍，訂好機票和確認日後線上課程的辦理方法。

美國大學於公布消息後三日包機讓學生返國，而許多在台生活數個月的學生在短短幾天內搬家離去。

「我們回國後肯定是要面臨居家檢疫的情況」凱倫說。

雖然外交部在3月21日當天宣佈可供3月21日前來台的所有外籍旅客30天的居留延期，凱倫來不及受惠。

雖然對於自己的情況感到有點傷心，凱倫依舊表示謝謝台灣的照顧。

「對於台灣，我只想說，謝謝你這幾個月給我的關心和溫暖，如果還有像我這樣的學生，希望你們可以讓他們繼續待著，聽聽他們的心聲。」

*名字因當事人要求已變更

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