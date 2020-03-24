（中央社東京24日綜合外電報導）日本首相安倍晉三於24日與國際奧會主席巴赫電話會談，就受武漢肺炎疫情全球延燒影響、預定7月24日開幕的東京奧運延期約1年舉辦達成協議。東奧推遲舉辦，勢必會衝擊日本政局。

共同社報導，奧運以往雖曾因為戰爭而取消，但延期舉辦史無前例，今後將協商敲定詳細日程。龐大賽事推遲舉辦，不只對體壇，勢必也會對政治、經濟和社會生活等各層面帶來巨大影響。今後得就競賽場館、住宿設施、志工確保等展開艱難調整。

時事社報導，受2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）影響，東京奧運與帕運無法如期登場，無可避免會直接衝擊日本政局。延期約一年舉辦，勢必會左右首相安倍晉三（自民黨總裁）解散國會眾議院戰略，並影響到「後安倍時代」接班動向。

本屆眾議員任期將於2021年10月21日屆滿，在新型冠狀病毒疫情猛烈延燒前，各界揣測極可能於東京奧運和帕運結束的今秋以後解散眾院。安倍的自民黨總裁任期也將於明年9月底屆滿，但政壇浮現的「禪讓論」指稱，安倍首相將會於仍有餘勇的今年內下台，交棒給自己屬意的政調會長岸田文雄。

如今奧運延期約1年舉辦，這類「奧運花道論」似乎成為幻影。2021年奧運，屆時安倍的總裁任期也結束，一位曾入閣的自民黨幹部預測稱，安倍將會續任首相至2021年奧運，其後立即讓位給岸田文雄並宣布解散眾院。

但岸田派高層針對這種場景憂心表示，就岸田文雄而言，那很棘手。出任首相後馬上得面臨大選，無法握有解散國會的自由施展空間。

雖然後安倍時代接班人選，外相茂木敏充、厚生勞動相加藤勝信、防衛相河野太郎和環境相小泉進次郎等也浮上檯面，但緊接著要面對眾院改選的自民黨總裁選舉，最具「選舉顏面」的前幹事長石破茂，在一般民眾當中享有高人氣，被看好能吸引較不受選舉地盤左右的年輕選民支持。

為了阻止出現「石破總裁」，安倍也可能楬櫫「克服冠狀病毒實現奧運」大旗，於今秋至明年初解散眾院。如此一來，就會重設明年9月總裁選舉後眾議員任期緊接著屆滿的政治日程，而得以稀釋石破茂的優勢。

東洋經濟報導，安倍首相於明年9月任期屆滿前政權運營的最大武器就是解散眾院，原本如果奧運能於本年內舉辦，安倍將有機會於奧運閉幕後的年底到2021年夏季期間解散眾院，在武漢肺炎疫情成功平息、舉辦奧運促使經濟呈現V型復甦情況下解散眾院，自民黨可望贏得勝選，屆時就有可能緊急浮現主張安倍4任首相的呼聲。

而延期1年舉辦，則情況就大幅改變。如果全球武漢肺炎疫情遲遲無法平息，安倍就很難於奧運前行使解散權。在那種情形下，安倍必須選擇於奧運結束後解散眾院，抑或於自民黨總裁選舉完，由新總裁（同時也是首相）於眾議員任期屆滿後舉行大選。

奧運舉辦日程延期約1年，則帕運將於明年9月初閉幕，於閉幕後馬上解散眾院的話，預定9月中下旬舉行的自民黨總裁選舉勢必得延期。但在那種情勢下，就不得不舉行正式總裁選舉，而一貫抱持反安倍立場且在國民當中維持高人氣的石破茂，當選總裁的勝算就大增。

當然，如果在總裁改選前，自民黨贏得眾院選舉勝利，則安倍續任首相的呼聲可能會浮上檯面，但如果未事先修改總裁選舉規章，則安倍續任就很困難。（譯者：劉學源/核稿：林治平）1090324