（中央社記者江今葉華盛頓24日專電）儘管美國武漢肺炎確診病例逼近5萬例，美國總統川普仍堅持防疫與經濟能達成平衡，他表示，希望美國經濟能在復活節前重新啟動。今年復活節為4月12日。

川普今天在白宮接受福斯新聞頻道（Fox News）專訪時重申昨天在防疫記者會上的立場表示，美國不是建立在關閉的基礎上，美國民眾充滿朝氣、活力與精力，不想被鎖在房子、公寓或某些空間中。

川普16日發布的15天緩和疫情擴散指南預計在31日到期。他表示，會在期限到期時進行評估，若是需要多點時間，會予以延長。但他也指出，美國必須解除封鎖，必須讓民眾比預期更早重返工作崗位。

他不厭其煩地表示，美國不能持續關閉。若是企業持續關閉，民眾將失業，這將會摧毀這個國家，不希望解決方案比問題本身更糟糕。

一向視經濟表現為任內最重要政績的川普表示，希望能在復活節前重新啟動美國經濟。

對於公衛專家擔憂貿然啟動經濟動能可能造成疫情快速蔓延，川普堅稱，即使重返崗位，仍能有效控制病毒傳播，民眾會繼續保持良好的衛生習慣與維持社交距離。

至截稿為止，根據美國 約翰霍普金斯大學（JohnsHopkins University）建立的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）全球疫情地圖統計，全美累積病例近5萬例，死亡人數達600人。

由於疫情快速擴散，全美超過一億人獲令待在家中，避免外出，數以萬計企業停擺，數以百萬計人失業。（編輯：陳政一）1090325