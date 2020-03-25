（中央社記者丘德真雪梨25日專電）澳洲廣播公司（ABC）今天報導，澳洲籍華裔作家、前中國情報官員楊恒均在中國遭羈押超過420天後，中國政府已正式控告楊恒均從事間諜活動。

過去一年多以來，澳洲政府試圖在事件進入中國司法程序之前，將楊恒均營救回澳洲。目前澳洲政府營救任務大致失敗。楊恒均將無法避免在中國接受審判。

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）去年8月公開批評，指楊恒均遭羈押期間受到「惡劣」（hash）的待遇。

潘恩否認楊恒均替澳洲政府從事情報工作。

潘恩去年12月9日發表書面聲明，對於楊恒均遭羈押期間的待遇表示「不能接受」。

潘恩寫道：「他（楊恒均）在羈押期間，遭外界隔絕的情況越來越嚴重，與家人和朋友的聯絡也受到限制，每天都被審問，有時還得戴上鐐銬接受審問。」

潘恩表示：「我們（澳洲政府）已一再要求中國政府解釋，楊博士（楊恒均）到底被指控的罪名是什麼。我們也一再提出要求，要按照國際規範，讓他獲得符合基本標準的司法、正當程序和人道對待，包括讓他和律師及家人聯絡。但中國政府一直拒絕。」

中國政府曾向澳洲表明立場，要求澳洲政府不要介入這宗案件。中國外交部發言人耿爽於去年8月公開表示，澳洲政府應該要尊重中國的司法主權，不應干預中國如何處理這宗案件。

澳洲廣播公司22日報導指出，楊恒均曾經於中國國家安全部擔任情報官員長達14年

楊恒均是在去年1月於廣州機場遭中國當局人員帶走。被羈押長達7個月後，中國政府才正式拘捕他。

按照中國法律，從正式拘捕開始，案件隨即進入最長7個月的調查階段。而今年3月22日，就是調查階段期滿的日子。

調查階段完畢，楊恒均仍未獲釋，案件必須隨即進入司法程序。換言之，楊恒均將難免要在中國接受審判。

目前中國政府仍未清楚指出楊恒均的罪名，僅指他從事諜間活動。

楊恒均的代表律師莫少平表示，他在昨天（24日）收到中國當局知會，指當局已決定將楊恒均的案件移交到中國最高人民檢察院。

按照中國法律，中國最高人民檢察院在審查有關證據後，通常在一個月內，會把案件移交法院審理；但案件亦有可能需要進一步繼續調查。

自從去年12月起，中國政府開始阻止澳洲駐中國領事館人員探望楊恒均。最近，北京執業律師莫少平也無法與楊恒均聯絡。（編輯：馮昭）1090325