（中央社利比亞米蘇拉塔25日綜合外電報導）利比亞證實境內出現首起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例，當地連年暴力已導致醫療系統不堪一擊，當局今天因此宣布措施，禁止人員城間移動。

前獨裁者格達費（Muammar Gaddafi）2011年垮台後，利比亞自2014年分裂成兩個敵對政權。獲國際承認的全國團結政府（GNA）位在西部的黎波里（Tripoli），敵對的利比亞國民軍（LNA）則盤據東部大城班加西（Benghazi）。

國家疾病控制中心（National Centre forDisease Control）在兩方所控制的區域都有作業，但未在聲明中說明武漢肺炎確診病例相關細節。

然而，有醫師表示，確診患者在的黎波里一間醫院。

兩個敵對政權雙雙實施封城措施，停止國外旅遊，也都承諾提供資源給醫療服務。

東部的利比亞國民軍去年起發動攻勢，試圖拿下的黎波里。儘管聯合國上週呼籲各方停火以聚焦於防疫準備工作，當地仍炮火隆隆，昨天爆出大規模砲擊和衝突事件。

世界衛生組織（WHO）駐利比亞代表團團長霍夫（Elizabeth Hoff）表示，「冠狀病毒來襲之前，利比亞衛生體系就已瀕臨瓦解」，當地檢測設備有限，防護裝備稀少，且醫護人員嚴重短缺，尤其是鄉村地區。

她說：「雖然制定了國家計畫，但還沒撥款，無法執行。」

負責對抗武漢肺炎的委員會，今天稍早頒布城間與區域間的行動限制令，直到進一步通知。

民間則已展開自救計畫，有清潔公司在公園和公共花園進行消毒，有志工發放口罩和手套，銀行更在大門口前地板上畫記號，讓排隊民眾保持安全距離。

一名55歲志工說：「要是我們坐著不採取行動，等政府發號施令，我們將看不到任何成果。」（譯者：黃靖貽/核稿：蔡佳敏）1090325