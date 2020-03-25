說起前任攻略，有人分了就徹底翻篇，打死不再相見；有人藕斷絲連，就愛舊情綿綿，想回味一開始最甜的相戀。而12星座男中，有人會轉身離開，有人會認錯投降，更有人會做出這些「事」，讓人看了只會搖頭和傻眼。

無法預知的狀況，先逃就對了：處女座

處女男分了手，不管當初誰對誰錯，心中仍有前任的位子，但若處女男不小心再度遇到前任女友，已無法再掌握彼此氣氛的他，看到舊情人會像看到鬼一樣，當下只想找個角落躲起來，深怕尷尬偶遇，讓自己進退失據。

超強毅力，相信情人終究會回頭：摩羯座

分手後的魔羯男，對於前任感情的保存期來的長一些，總覺得對方有一天會再與自己聯絡，重拾當初的美好，就算分手了若干年、仍是苦情守候，魔羯男心中的執著，無可撼動。

千方百計就是要妳後悔：天蠍座

想必不少人都說過，千萬不要惹到天蠍座！他們記仇的特質可是讓人有目共睹，而在面對前任的天蠍男，更是表露無遺。當妳跟天蠍男和平分手，或許還能有全身而退的機會。但若是分手過程與天蠍男心生嫌隙，那妳可得祈禱往後別再狹路相逢，否則天蠍男可會用盡辦法，讓妳悔不當初。

陷入無盡的後悔與愧疚：金牛座

當金牛座結束一段感情，善於自省的他們遇到了這種傷感的情境，可是會掉進「千錯萬錯都是自己有錯」的死胡同，他會認為，妳的以前、現在有任何絲毫的「狀況」，都是自己當初沒有做好，若有這樣的金牛朋友，可得小心別太往心裡去，不然念頭過頭了，可是會滅頂的。

只有孤單寂寞覺得冷，才會想起妳：天秤座

「就怕一個人」可說是天秤男分手後的最佳寫照，天秤男分手後，為了不想沉溺過去，會依靠朋友的陪伴快速壓制失去的傷痛，這種治標的方式短暫有效，卻非治標，沒有時間以及下一任的治療，天秤男回到一個人的時候，便會被打回原形，默默浸淫在「思念是一種很玄東西，如影隨形」。

上演一段淒美絕倫的苦情戲來挽回妳：雙魚座

與魔羯男類似的雙魚男，對前任的黏著度同樣相對高，而且通常還會化被動為主動，打出悲情牌試圖挽回前任的心。12星座男對於前女友的反應，有疏遠，有勾勾纏，也有人劍走偏鋒，欲拒還迎，不管你是哪一種，都希望每個人能在一段感情中，獲得不同的人生經驗，在新戀情來臨前，成就更好的自己。