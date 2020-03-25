（中央社安曼24日綜合外電報導）約旦正實施戒嚴，以遏止武漢肺炎擴散。總理拉查茲（Omar Razzaz）今天表示，政府將允許民眾在特定時段步行到附近商家購買食品雜貨，鬆綁近1000萬居民的日常生活。

約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）21日批准緊急命令，讓政府得以雷厲風行地實施戒嚴、限制公民和政治自由等措施。政府為這些嚴格禁令辯護說，許多人冒著病毒快速傳播的風險，忽視政府要他們待在家中的呼籲。

自戒嚴實施以來，商家、麵包店、甚至藥局都因全面管制商家及商業活動而關閉，派遣到全國大街小巷的軍人警告，任何人若離開住家，將面臨最高一年刑期。

拉查茲表示，明天起允許民眾在早上10時到下午6時出門步行到街角商家、食品雜貨店、麵包店和藥局。

拉查茲說：「我了解（民眾）擔憂和焦慮的心情…戒嚴不是我們以前經歷過的自然狀態，給我們帶來負面及心理上的影響。」

拉查茲在簡報中表示，大型超市將在26日重新開放線上購物和送貨到府服務，這也是為了避免公共空間太過擁擠。

但拉查茲警告，任何商家若出現群眾蜂擁而至或瘋搶的情況，將立即關閉；此外，私家車輛仍禁止通行。

約旦衛生部長賈柏（Saad Jaber）今天表示，境內累積確診病例153起，昨天到今天新增26起，是自上週病例數穩定增加以來的單日最多新增確診數，目前未傳出死亡病例。（譯者：黃靖貽/核稿：曾依璇）1090325