（中央社記者林長順台北25日電）前中選會主委陳英鈐因公投案辦理缺失被監察院彈劾，移送公務員懲戒委員會。公懲會認定陳英鈐所為影響公民投票意願，嚴重損及政府公信力，今天判決罰款新台幣20萬元。

民國107年公投綁大選，監察院認定陳英鈐未於公投日28天前公告所收受政府機關意見書，之後又不執行台北高等行政法院所做停止執行裁定，造成刊登費用新台幣900餘萬元的損失，以9票成立、3票不成立，通過彈劾陳英鈐，並移送公懲會審理。

公懲會查出，行政院所提意見書經中選會於107年10月24日公告，行政院隨後再於10月29日提出修正意見書，距公投投票日僅26日，根本不可能於投票日28日前公告，陳英鈐仍核可重行公告，已違反修正前公投法第17條第1項規定。

公懲會指出，行政院提出修正意見書，目的在於取代原意見書，列入公投公報，屬所謂「公民投票公告事項」，依中選會組織法規定應該經過中選會委員會議決議。陳英鈐未經委員會議決議，仍核可重行公告，違反中選會組織法。

另外，陳英鈐未依北高行裁定意旨停止執行，直到最高行裁定駁回中選會的抗告確定，才撤銷重行公告，將原意見書刊載新聞報紙，造成刊登費用損失，公懲會認為陳英鈐所為違反公務員服務法規定。

公懲會審理後，認定陳英鈐的違失行為除造成國庫損失外，並導致公投公報上登載經撤銷公告的修正意見書，合法公告的意見書未登載公投公報的不合理結果，令民眾混淆無所適從，影響公民投票意願，嚴重損及政府公信力，判決陳英鈐罰款新台幣20萬元。（編輯：李亨山）1090325