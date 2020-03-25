The China Post報導，英國人妻Moja Fan，住在英國超過10年，因冠夫姓而成為Mrs. Reader讀者太太。目前為專欄作家的她，已經懷孕36週，即將臨盆，因為常跑醫院做產檢，發現英國防疫狀況與台灣有些不同，特別與The China Post分享他的親身體驗、觀察。

讀者太太表示，英國現況不太好，目前累積超過3000多個確診案例，死亡人數來到144人。當然，英國政府也開始實施防疫措施，自3月20日起暫停所有中小學課程。另外，若是有出現高燒、持續咳嗽等症狀，也必須待在家自主隔離14天。

然而，身為曾經有經歷過SARS的臺灣人，我覺得英國政府實施的措施並不夠，例如，目前街上、商店內並沒有很多人戴口罩。讀者太太補充道，「我知道這是文化因素，我了解，但是隨著每天確診人數升高，他們應該要開始實行預防措施像是戴口罩」。

問到是否考慮回台灣，讀者太太說道，很多人都會問我帶有身孕，你會回台灣嗎？答案是「不會」，因為家人都在這裡，而且去機場過程、搭飛機更危險，所以我會繼續留在這裡，待在家實施社會疏離。

另外，談到與英國老公是否會對於防疫觀念方面有爭執，她說其實不會，因為我老公2月飛去台灣，他看到大都帶著口罩，且警戒心非常高。對他來說，這時保持小心謹慎比較好，所以我和他溝通時從來不是問題，我們大多都持相同的意見，包括是否配戴口罩方面。

讀者太太Mrs. Reader

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