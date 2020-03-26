部落客Dustin貪食嗑是是北漂青年，自己租屋在永和也已邁向第四年，他有感於雙北已開發區房價普遍已經來到一坪4、5字頭，對許多一般收入青年肯定負擔不起，因此他把目光瞄準新重劃區、預售屋，而這也是許多首購族的想法，因此他就跟朋友前往茂德建設的預售建案「幸福滿滿」賞屋，發現不論是價格或者格局都很令人滿意。

「幸福滿滿」以公共交通來例可以下捷運新莊站，計程車10分鐘左右，或是下桃園機場捷運A5泰山站，走路約莫12分鐘。另外開車族就相對方便，快速接軌64、65以及環河快速道路，也可從五股交流道銜接國1，從土城銜接國3，可說是快速串聯全台。

「新泰塭仔圳市地重劃案」，是北台灣第三大重劃區。面積逾400公頃，塭仔圳延宕超過21年後，主要計畫已於今年6月通過內政部都審，結合輔大醫療專區、桃園機捷優勢，成為2020年建商眼中北台灣最有潛力的重劃區。塭仔圳腹地較新莊副都心4倍大、也是頭前重劃區10倍大，現階段可開始開發的塭仔圳重劃區，在自辦重劃期限期屆滿前已完成「地主自辦重劃區」，目前包括茂德建設取得3筆土地。

「幸福滿滿」預計2022年Q3完工，一坪36萬至38萬不僅為新成屋、對首購族壓力也更小。以鄰近新成屋2房+車位租金行情為例，約莫落在2.3-2.4萬，對照「幸福滿滿」2房+車位898萬，月付約2.58萬就能成為擁房族（8成銀貸約718萬，2%利率本利攤還30年），實際試算每月僅比租房多1800元，也讓部落客Dustin貪食嗑參觀完建案，覺得非常心動。