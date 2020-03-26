因應2019新型冠狀病毒COVID-19衝擊，行政院24日拍板「紓困2.0」方案，公股行庫房貸再降息1碼，1000萬房貸1年利息可省下約5萬元。專家推估，「買比租划算」現象將更明顯，對於首購型低總價產品尤其有利，如高雄首購交易熱區「楠梓」目前3房新屋每月租金約1.8萬至2萬元，但2至3房的每月支付房貸也是2萬元上下，帶動購屋族由租轉買。

行政院的紓困2.0方案，由原本央行降息一碼，包含自用住宅1000萬以內房貸利率，公股行庫再降1碼（0.25個百分點），實施6個月，等於加上先前的降息幅度，一共降2碼（0.5個百分點）。

信義房屋楠梓店店長侯鐵漢表示，楠梓區雖是房市交易熱區，但因為鄰近工業區，租屋率也頗高，不過，楠梓因新屋多、需求高，房租並不低，3房每月租金約需1.8萬至2萬元，幾乎與位在高雄市中心、鄰近美術館的農十六特區差不多。

侯鐵漢分析，以楠梓的主力產品為屋齡5年內2至3房物件，平均成交單價落在15萬至17萬間，3房加車位總價約在700至800萬，若以700萬元貸款8成約560萬左右、貸款30年，且房貸利率1.68％計算，每月本金加利息還款金額約1.9萬元，房貸與房租金額是相仿的。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德也表示，由於目前房貸利率已經低於租金報酬率，此次房貸降息1碼後，一般住宅產品每月的租金支出，明顯高於房貸的利息成本，降息過後「買比租划算」的現象更明顯，對於首購型低總價產品尤其有利。