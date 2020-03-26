（中央社記者蕭博文台北26日電）前股票上櫃公司偉盟工業負責人賴文正涉嫌侵占采盟公司款項8億餘元，另與兒子賴建志等人出於護盤動機炒作偉盟股票。士院日前宣判，依證交法等罪判處賴文正有期徒刑5年6月。

此外，賴文正之子賴建志因涉及炒股，被法院依證券交易法高買低賣證券罪，判處有期徒刑1年8月，緩刑3年，並應向公庫支付新台幣50萬元。

法院另依高買低賣證券罪，判處同案被告馮垂青、郇金鏞、姜獻傑各2年、2年、1年8月徒刑；劉玉明判刑1年8月，緩刑3年，應向公庫支付30萬元；采盟公司登記負責人黃金助被控協助賴文正侵占公款，法院認為罪嫌不足，判無罪。

最高檢察署特別偵查組（已裁撤）起訴指出，賴文正涉嫌自100年至104年間，侵占由他擔任實際負責人的采盟營造公司資產8億2241萬餘元，另夥同兒子賴建志等人，自民國100年7月至104年7月，結合郇金鏞等作手買賣偉盟股票達253.5億元，以相對成交等方式操縱股價。

特偵組104年9月偵結全案，認定賴文正「硬撐」維持股價，4年炒股，最終賠錢，依違反證交法等罪嫌起訴賴文正、賴建志等人。

一審士林地方法院認為，賴文正因公司營運狀況不佳，又因機場捷運工程與日商丸紅國際股份有限公司產生訴訟的影響，導致偉盟股價下跌，在股東要求壓力及護盤動機下，為製造偉盟股票交易活絡表象，吸引一般投資人注意，決定炒作股票。

一審認為，賴文正侵占采盟公司款項金額甚鉅，犯罪情節嚴重，但事後陸續還款，犯後態度尚非至惡；賴文正等人另涉操縱股價，破壞證券市場交易機制，混淆投資人判斷及市場供需價格，對國家金融、經濟秩序所造成危害甚鉅，審酌賴文正等人犯後態度、涉案程度等情狀，分別論罪量刑，仍可上訴。（編輯：李亨山）1090326