鐵道的出現象徵人們邁入現代社會讓不同城市的人，可以自在體驗各地文化之美，欣賞彼此的獨特，分享彼此的美好。位處桃園市楊梅區的富岡，一個曾因鐵道而興盛的小鎮，保留了舊時光的回憶與樣貌，傳統的生活方式反而成現代社會中值得探訪的景點，桃園市政府文化局辦理首屆「2020富岡鐵道藝術節」從人文藝術出發，實際體驗在地文化，厚植鄉土情感，展現富岡之美。

「2020富岡鐵道藝術節」開跑前夕預計徵選6組以「鐵道文化」為主，在地特色為輔之裝置藝術作品，凡徵件入選者即可獲得最高新臺幣30萬元之經費補助。本次徵件創作方向以「鐵道」與「生活」的角度來發展藝術創作。期待藉由藝術融入空間，結合藝術家與在地互動交流，發掘詮釋富岡魅力，激發居民對生活空間的認同，共同營造鐵道特色文化並落實藝術深耕。作品主要設置地點規劃以富岡火車站、富岡老街、富岡運動公園、伯公岡公園、民生陂等地。

徵件截止日為即日起至109年4月15日。入圍作品將於109年4月23日桃園市政府文化局最新消息公告，並於「2020富岡鐵道藝術節」109年6月5日至6月14日展出。詳細徵件辦法歡迎至文化局網站查詢及「富岡鐵道藝術節」FB粉絲專頁查詢，或洽活動專線：桃園市政府文化局文創影視科陳小姐。