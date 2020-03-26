（中央社記者胡玉立多倫多25日）加拿大政府今天宣布，將動用「隔離法」強制要求入境者自我隔離14天，此措施自當地時間25日午夜起正式實施。只是，過去這10天以來，已有上百萬名加國民眾自世界各地匆匆返加。

加拿大18日起禁止非公民或永久居民入境，同時要求所有入境者均需自我隔離14天，但此規定直到今天才具有法律強制性。

聯邦衛生部表示，政府將進行抽查，不遵守命令者，最高刑責為罰款75萬加元（約台幣1580萬）和/或監禁6個月。若故意違法而危及他人性命，罰款可高至100萬元和/或監禁3年。

為便於控管，加拿大只允許國際航班降落在蒙特婁、多倫多、卡爾加利和溫哥華國際機場。任何有2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）症狀者都不允許登上飛往加拿大的航班。

但不像台灣自旅客抵境時即層層把關，全台各公私立場所量體溫控管進出更有如家常便飯。加拿大機場始終沒有設置任何體溫篩檢機制。海關要求旅客自主填寫的入境調查表格，這幾天開始多了幾道題目，詢問是否有任何不適症狀，但入境者是否誠實申報，全憑自由心證。

總理杜魯道（Justin Trudeau）25日在例行記者會中，被問及為何不在旅客入境時於機場量體溫控管。他表示，據醫療專家說法，17年前嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情爆發期間，機場採取量體溫措施，結果卻出現了很大的誤差，因此認定這並非有效作法。

加拿大廣播公司（CBC）為了解最近奔回家鄉的加人心境，採訪了多名日前返抵國門的海外歸人。其中一名大學生匿名承認，14日在西班牙登機前即有發燒症狀，她搭機全程以口罩遮掩；抵達加國機場時，為了怕回不了家，並未據實填寫自己有症狀。這名隱瞞病情的受訪者，後來被確診為陽性。

另一名受訪者22日自西班牙搭乘加拿大航空班機返加。她心有餘悸地表示，在機上9個小時一直聽到一名戴著口罩的女性不斷咳嗽，全機乘客都極度緊張。顯然，政府要求在海外搭機前不允許有症狀者上機的措施，不太管用。

這名受訪者表示：「我敢肯定身體不適的人不太想說實話，畢竟人人都想在這時候回家接受國家醫療的照顧，誰想在生病時滯留海外呢？」

她說：「搭機之前，我確定自己是健康的。下了這班飛機之後，我已經不能確定了。」

除了宣布入境者強制自我隔離14天，加拿大國會今天通過緊急紓困法案，受2019冠狀病毒疾病疫情影響的勞工，每月最多可向政府申請2000加元（約合新台幣4.2萬元）補助，總計4個月。加拿大上週以來，已有近100萬人申請失業救濟。（編輯：馮昭）1090326