（中央社倫敦26日綜合外電報導）71歲的英國王儲查爾斯日前確診武漢肺炎，面對外界質疑，英國眾多醫護人員未接受檢測，為何查爾斯卻能受檢，英國政府今天澄清說，查爾斯未插隊，他的身體狀況符合採檢標準。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延全球，根據美國約翰霍普金斯大學（JohnsHopkins University）最新統計，英國確診人數達到9640人。查爾斯是第一位感染武漢肺炎的英國王室成員。

英國克萊倫斯宮（Clarence House）指出，王儲查爾斯（Prince Charles）本週稍早的病毒檢測呈陽性，但目前狀況良好，僅出現溫和症狀，他與妻子卡蜜拉（Camilla）目前正在蘇格蘭隔離。卡蜜拉的檢測呈陰性。

被問及為何英國有數百萬名前線醫護人員未接受病毒檢測，但王儲查爾斯卻能受檢，英國衛生部副大臣阿格（Edward Argar）表示：「據我了解，他的症狀及狀況符合標準。」

阿格告訴英國「天空新聞網」（Sky News），王儲查爾斯沒有插隊。

根據蘇格蘭國家醫療保健服務（Scotland'sNational Health Service）網站建議，大多數被病毒感染而出現症狀的民眾應該待在家裡，且不會接受檢測。一般來說，唯有出現嚴重症狀且須住院治療的人才會接受檢測。

英國王室消息人士指出，王儲查爾斯是因為年紀及過去病史所以接受病毒檢測，但不願提供更多細節。

然而，有些人在社群媒體上批評，王室成員能受檢，但其他人卻因為檢測量能不足而無法接受檢測。（譯者：侯姿瑩/核稿：劉學源）1090326