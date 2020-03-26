（中央社雪梨26日綜合外電報導）澳洲西澳州當局今天要求停靠西澳州外海的2艘郵輪「立即」離開，因為澳洲境內最嚴重的武漢肺炎群聚感染病例，可追溯至上週停靠雪梨港的「紅寶石公主號」郵輪。

在雪梨下船的2700名「紅寶石公主號」（RubyPrincess）乘客中，有147人後來檢測對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）呈陽性反應，使得郵輪成為澳洲疫情的警戒區。

紅寶石公主號是澳洲目前最重大的武漢肺炎群聚感染案例，由於乘客下船前已有數十人出現類流感症狀，外界不滿澳洲當局為何未對所有乘客進行基本健康檢查，就同意讓他們上岸。

澳洲確診病例已突破2550例，死亡達12例。澳洲政府陸續進行病毒篩檢並關閉學校，已讓民眾對疫情感到緊張；現在西澳州（Western Australia）政府又和中央為了郵輪疫情處理問題槓上，令社會氣氛更緊繃。

停靠西澳州外海的德國郵輪「阿塔尼亞號」（MVArtania）船上共有800名外籍乘客，今天有7人驗出感染武漢肺炎，另有2人身體不適。

但西澳州州長麥高恩（Mark McGowan）表示，除非船上乘客出現「命危緊急情況」，否則無人可上岸。

他還說：「這艘船必須立即離開。我們的立場很清楚，在我們監督下，雪梨港的大失敗不允許重演。」

麥高恩並表示，他正與聯邦當局討論能否將染病乘客空運到軍事基地或類似地點治療。

另一艘郵輪「華麗號」（MSC Magnifica）上週曾停靠西澳州首府伯斯（Perth）加油，隨後欲前往杜拜遭拒，目前在西澳州海域。

麥高恩表示，船上並無乘客生病。他們已安排這艘郵輪前往歐洲或其他港口停泊。（譯者：張曉雯/核稿：張正芊）1090326