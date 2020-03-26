（中央社巴黎26日綜合外電報導）法新社今天的統計顯示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例在歐洲已超過25萬例，逾半數病例在重疫區義大利及西班牙。

義大利多家報紙報導，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）武漢肺炎檢測呈陰性，此前他的住所據稱有1人染疫。

根據各國衛生機構和世界衛生組織（WHO）資料匯整的數據，歐洲是全球疫情最嚴重的地區，共計25萬8068人感染、1萬4640人死亡，高於亞洲的10萬937人感染、3636人死亡。

義大利有7萬4386起確診病例，西班牙則有5萬6188起。即使死亡率減緩，西班牙在過去24小時內仍新增逾600起死亡病例。

全球感染總數目前是48萬1230人，遍及182個國家，共計2萬1867死。據信實際感染人數應該更高，因為許多國家只檢測嚴重病例或需要住院的患者。

病毒學家今天指出，德國已將武漢肺炎檢測人數提高至每週50萬人，德國能維持相對較低的死亡率，早期發現是關鍵。

世衛歐洲區辦公室今天表示，歐洲疫情傳播出現「令人鼓舞的跡象」，因為義大利通報的感染率降低，但最壞情況是否已經過去仍言之過早。（譯者：陳正健／核稿：林治平）1090326