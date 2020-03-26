（中央社記者郭朝河吉隆坡26日專電）馬來西亞武漢肺炎確診病例居高不下，導致原訂2週的行動管制令又延長14天，間接影響許多人的生計。不過，許多民眾趁機分享暖心故事，並期望彼此互助共體時艱。

其中，沿著麻六甲海峽的霹靂州有多個漁港因受限行動管制令，漁民暫時無法出海捕魚，直接影響生計。因此，不少魚行老板趁機送出庫存數百公斤冷凍魚，不分種族地派發給居民，讓每戶可獲得10到12公斤魚獲，暫時減輕不少漁民的生活負擔。

一名霹靂州果農也體會到醫護前線人員的辛苦，因此將辛苦栽種幾個月的數百公斤水果及蔬菜收成後，轉送給醫院醫護人員，除了為他們打氣外，也希望醫護人員能補足維生素，繼續健康地為醫療體系付出。

一名馬來女網友也在臉書貼出暖心對話截圖。原來華人房東因顧慮女事主在行動管制令期間沒有收入，主動提及免交房租一個月外，還叮嚀女事主把手頭上的錢拿來補貼家用，令她大喊感動，因此決定分享這則跨越宗教種族的感人故事。

另一方面，雖然馬來西亞國家銀行昨天宣布，所有銀行從4月1日起將提供個人或中小型企業貸款延後6個月償還措施，據了解，車貸以外的一般貸款利息仍如常計息。不過，匯豐銀行（HSBC）與馬來西亞華僑銀行（OCBC）今天都宣布，為了減輕貸款者的負擔，所有貸款未來半年內都不會收利息，貼心措施也獲得網民一片叫好。（編輯：高照芬）1090326