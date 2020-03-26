（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡26日專電）武漢病毒迅速擴散，南非總統拉瑪佛沙宣布從26日午夜起展開21天的全國封鎖。人民在封鎖前不僅瘋囤食品、日用品和酒類，更有許多南非人搶著搭車回鄉度復活節長假。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）正以驚人速度擴散，南非從3日發現首例確診病例至26日，已經高達709例。

拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）23日晚間演說表示，21天封鎖期間僅有銷售食品、日用品、加油站、醫院與媒體等獲准的商店與機構才可以營業。

這21天封鎖期包含4月10至13日復活節長假。約堡大小車站26日擠滿趕著午夜12點封鎖前搭上車返鄉過節的人潮，他們趁此機會在家鄉足不出戶放個長假。

南非新聞網站「時報即時消息」（TimesLIVE）今天引述出租車公司老闆馬勒基（Zakhele Maleki）表示，這幾天沒有任何乘客自東開普省（Eastern Cape）到約堡來，但是一批又一批乘客自約堡返回東開普省，生意非常暢旺。

他表示，21天封鎖期對生意產生負面影響，沒有乘客，沒有生意，很難付給32名司機全薪。但是他認為政府的決策是對的。

他說：「最大好處是封鎖期間我可以好好地與家人共聚一堂。平時我大部分時間都在外面忙著出租車生意。」（編輯：韋樞）1090326