（中央社記者戴雅真倫敦26日專電）英國準備迎接一批武漢肺炎確診潮，除了倫敦東部的展覽中心要改建成臨時醫院之外，曼徹斯特、伯明罕也可能陸續跟進改建，增加床位。

截至25日上午9時，英國的2019冠狀病毒疾病確診人數逼近萬人，來到9529人，死亡人數為463人。

英國日前宣布東倫敦艾格色中心（ExCeL Centre）將變身為臨時的「南丁格爾醫院」（NightingaleHospital），最多將能容納4000名病患，一開始將先配置500個病床與呼吸器。

英國廣播公司（BBC）報導，倫敦醫院即將迎來武漢肺炎病患「海嘯」，重症病房即將不敷使用。

英國有1/3確診病患出現在倫敦，NHS Providers的哈普森（Chris Hopson）表示，雖然醫院的能量已經擴充，但倫敦的病床需求依舊如「爆炸般」增加。加上醫護人員欠缺，形成兩大難題。

他表示：「他們正在煩惱兩件事情，第一是重症病患的病房需求量暴增，病患一波又一波出現，要我來形容的話就像是不斷襲來的海嘯。」

此外也有越來越多醫護人員遭到感染，哈普森表示：「我們看到30％、40％，有些地方甚至50％的病假率，醫護人員可能感染病毒，或是屬於脆弱族群，又或是必須自我隔離。」

哈普森指出，雖然醫院能量陸續在擴充當中，包括艾格色中心的4000個床位，但醫院管理層憂心可能很快就會被消耗殆盡。

為了將所有人力都集中於照護武漢肺炎病患，英國當局早已宣布所有非緊急手術都將暫緩執行，從下個月起，3個月內的髖關節或膝關節置換手術等都將被取消。同時也將讓所以可以出院的病患盡快出院。透過這兩個方法，預料能讓英格蘭地區釋出3萬至10萬個床位。

除了倫敦以外，「每日郵報」報導，伯明罕的國家展覽中心（National Exhibition Centre）表示已經準備好協助政府，立即接受NHS徵用。曼徹斯特競技場（Manchester Arena）也是改建醫院的場地之一。

報導指出，艾格色中心的改建作業在軍方協助下加速進行，預料將在4月4日之前啟用。（編輯：張佑之）1090326