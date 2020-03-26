【NOW健康 陳如頤／台北報導】中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增17例新冠肺炎（COVID-19、武漢肺炎）病例，包括：15例境外移入、2例本土。

新增17例確診 15例境外移入與2例本土

本土病例（案246、247）均為境外移入個案的接觸者，其中案246為60多歲男性，為案209（美國移入）同住家人，無疑似症狀，經接觸者採檢後確診；案247為40多歲女性，為案228（荷蘭移入）同住家人，於3月23日發病，經就醫採檢通報後確診。

指揮中心表示，新增15例境外移入個案為7女8男，年齡20多歲至60多歲，入境日介於3月16日至23日，發病日介於3月11日至23日，發病前活動地包括美國、英國、紐西蘭、西班牙、馬來西亞、摩洛哥、墨西哥等國家。

指揮中心指出，境外移入個案中，案248於3月12日至20日跟團赴西班牙旅遊，該旅遊團中有2人於3月23日確診（案170、189），案248無症狀，經衛生單位進行接觸者採檢後確診；該旅遊團截至目前共計3人確診。其餘境外移入個案為獨立個案，出國目的為就學、工作或旅遊。

國內累計252人確診 解除隔離維持29人

中央流行疫情指揮中心今（26）日表示，昨（25）日國內新增873例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計27,532例（含24,647例排除），其中252例確診（今日新增案236至252），分別為212例境外移入及40例本土病例。確診個案中2人死亡，29人解除隔離，其餘病況穩定，持續住院隔離中。

指揮中心公布，全球累計455,753例確診，分布於176個國家／地區；病例數以中國大陸81,285例、義大利74,386例、美國65,174例、西班牙47,610例及德國31,554例為多；病例中20,740例死亡，以義大利7,503例、西班牙3,434例、中國大陸3,287例、伊朗2,077例及法國1,331例為多。

新冠肺炎確定病例初步分析 女性略多於男性

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳教授，首度公開說明國內新冠肺炎確定病例的初步分析。截至昨（25）日為止，國內共有235例確診個案，初步統計分析，自衛生福利部從1月15日新增「嚴重特殊傳染性肺炎」為第5類法定傳染病起，便開始進行傳染病通報，接著擴大居家檢疫都要做篩檢，一直到社區的監測，目前總共篩檢的個案已經有將近3萬例。

在這235例當中，男女比例的分布，大概是女性略多於男性（男性是102位、女性是133位）；年齡的分布從4歲到88歲（年齡的中位數是32歲）；年齡大於60歲一般認為是比較高危險群的有29位（占12%）。

從235例個案分類可以發現，本土個案有38例（占16%），境外移入有197例（占84%）。這些境外移入個案，從一開始以亞洲為主，到後來轉變為歐洲，直至近期美國的境外移入個案也越來越多。若以單一國家來看，目前以美國境外移入為大宗占21%；英國占16%；再來是法國（占10%）、土耳其（占8%）、西班牙（占7%）等國。

▲國內新冠肺炎確定病例特徵（N=235）。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）