（中央社記者黃雅詩羅馬26日專電）中國近來持續向義大利發動「疫情外交」，在義政壇引發反彈。民調領先的右派「聯盟黨」（Lega）領袖今天在參議院質詢時猛轟，中國政府在疫情爆發時涉嫌隱匿，這是觸犯危害全人類的重罪。

曾任義大利副總理的薩爾維尼（Matteo Salvini）這兩天將砲火朝向中國猛攻。他昨晚先在臉書質疑病毒來自中國實驗室，他貼出2015年義大利國營電視台Rai 3的專題報導，影片描述中國實驗室正在研發一種類似SARS的危險冠狀病毒，以蝙蝠身上取得的病毒進行基因改造，可能對人類造成重大危害。

薩爾維尼今天在參議院質詢時表示，探討義大利和全歐的嚴重疫情時，不能不追問到底最初這是誰的錯，是因為哪個國家隱匿疫情造成的。

他強調，若中國政府早就知道疫情，卻刻意隱瞞了好幾個星期，這是觸犯危害全人類的重罪。他的這段發言引起在場多位議員熱烈掌聲，並立刻在社群網路獲得大量轉載。

薩爾維尼說，中國政府明明是造成感染的源頭，現在卻到處以「救世主」姿態現身，這是令人難以接受的，當然就目前狀況，任何國家派遣的醫療團隊或醫療物資我們都歡迎，但同時大家也不能忘記追究，中國在疫情爆發時真的延後通報世界衛生組織長達三週之久嗎？我們需要知道是非真相。

薩爾維尼昨晚另在官方臉書（Facebook）貼文，質疑2019冠狀病毒的來源是中國實驗室，他提出的佐證影片是義大利國營電視2015年專題報導。

不過對於薩爾維尼提出中國製造病毒的陰謀論，義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）昨晚受訪時反駁說，他所得到參考資料並非如此。

米蘭聖拉斐爾大學的病毒學家布里奧尼（RobertoBurioni）也在推特（Twitter）表示，所謂病毒是來自實驗室或人造的，這是最新的無用謠言，大家請放心，科學家已證明2019冠狀病毒百分百是天然的。（編輯：張佑之）1090326

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