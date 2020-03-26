（中央社記者戴雅真倫敦26日專電）駐英代表林永樂投書「經濟學人」表示，台灣這次對抗武漢肺炎的經驗證明，不用威權國家的專制手段，民主國家仍可成功對抗疫情。比起中國專制手段，台灣是管理流行疾病的更好民主模式。

林永樂在26日刊出的投書中表示，如同「經濟學人」14日刊出的社論「流行病政治」所述，各國目前確實都在努力對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，但中國的作法並非是遏止疫情擴散的唯一方式。台灣的病例相對較少。

林永樂指出，台灣政府由於在2003年SARS危機中汲取慘痛教訓，這次面對疫情採取迅速行動，並建立中央指揮中心應對疫情。台灣衛生福利部部長陳時中幾乎每日召開記者會，向外界提供最新疫情訊息與資訊。

從去年12月開始，台灣即對來自疫情最初爆發地中國武漢的旅客進行檢測，比中國提前一個月。台灣更使用大數據分析技術，強化健康監測。

林永樂表示，儘管因中國施壓，台灣被排除在世界衛生組織（WHO）之外，台灣仍早在去年12月底即向WHO提出該病毒可能會人傳人的警訊。但由於該組織與中國的關係，台灣此警告並未被分享給其他國家。

這個錯誤最終延誤全球對此疫情的因應。存在於WHO及各國間的流行病政治，不該被任何關心公共衛生與健康的國家所接受。

林永樂表示，中國的宣傳機器正試圖說服世界，中國對2019冠狀病毒的強硬回應是遏止該病毒傳播的唯一方式，而其他國家正在仿效。然而，台灣經驗證明，不須使用威權國家的專制手段，民主國家仍可成功對抗疫情。有鑑於中國威權體制的本質，台灣應成為管理流行疾病的更好民主模式。（編輯：徐崇哲）1090327