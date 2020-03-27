（中央社記者江今葉華盛頓26日專電）日前經美國聯邦參眾兩院院會通過的「台北法案」，今天由美國總統川普簽署後正式生效。這也是繼「台灣旅行法」後，美國再一個以「台灣」為名的國內法。

「台北法案」全名為「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（Taiwan Allies International Protectionand Enhancement Initiative Act，依全名起首字母簡稱為TAIPEI Act），是由共和黨籍參議員賈德納（CoryGardner）及共和黨籍眾議員匡希恆（John Curtis）相繼於去年5月23日與10月18日領銜提出參、眾院版本。

法案呼籲美國行政部門，對於採取行為傷害台灣安全或繁榮的國家，美方應考慮改變與其經濟、安全及外交接觸。反之，對於明顯增強或升級（upgrade）與台灣關係的國家，美方應考慮增加與其在上述領域的接觸。

此外，法案呼籲美國利用影響力或其他工具，支持台灣成為不以主權國家為參與資格的國際組織會員，並在其他適當組織中取得觀察員身分。法案也鼓勵美國貿易代表署（USTR）尋求機會，進一步增強美台雙邊經貿關係。

「台北法案」4日於聯邦眾議院以415票贊成、0票反對的壓倒性票數通過後，11日聯邦參議院也以一致同意（unanimous consent）方式通過，並於18日送交白宮。法案在川普於今天正式簽署後生效。

這也是繼「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act）於2018年3月生效後，另一個以「台灣」為名的法案正式成為美國國內法。另一項以台灣為名的法案「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act of 2019）則已在眾院院會通過，正在等候參議院的立法程序。（編輯：林憬屏）1090327