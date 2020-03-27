（中央社記者黃旭昇新北27日電）郭姓男子違居家檢疫規定失聯，被新北市政府衛生局開罰新台幣10萬元未繳且行蹤成謎，被認為有逃匿之虞，成居家檢疫失聯被處罰，遭移送行政執行後又失聯被限制出境首例。

「執行機關真的不是塑膠做的」，法務部行政執行署新北分署今天發布新聞稿表示，郭姓男子遭限制出境，主要是失聯行為符合行政執行法的「顯有逃匿之虞」，這是居家檢疫失聯被處罰，遭移送執行後又失聯被限制出境首例。

郭富文填報居家檢疫地址，經新北市政府電話聯絡、簡訊通知都沒回應，又居無定所，經公布姓名後，警方在桃園市旅館尋獲。

新北市府民政局表示，郭富文遭尋獲後被集中檢疫，已完成檢疫義務解除列管。

衛生局表示，2月19日依傳染病防治法處新台幣10萬元，依規定須在裁處書送達後次日起15日內繳納。郭姓男子檢疫期滿離開檢疫所後，未依期限繳納10萬元，移送新北分署強制執行。

新北分署表示，發現郭姓男子戶籍於民國107年8月21日被強制遷到新北市新莊戶政事務所，調查目前行蹤不明，且郭姓男子無財產可供執行。

執行人員到郭富文入境時填報的新莊地址調查，發現地址是哥哥住處，但郭富文哥哥表示，郭富文長期與家人失聯，行蹤不明，曾被通報失蹤人口。

新北分署認為郭姓男子可能再出境，顯有逃匿之虞，祭出限制出境強制處分。

新北分署說，另有2件同樣違反居家檢疫不得外出，各被罰1萬元移送強制執行案件。執行人員到住處勸繳，其中1人繳清，另1人願分期繳納。（編輯：李明宗）1090327