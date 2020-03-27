Google首頁時常展示有趣的塗鴉或動畫，其目的是為慶祝特殊節日或緬懷已故偉人，而越式三明治（bánh mì）這種越南傳統的庶民小吃，也正式被收錄於《牛津英語詞典》。3月24日這天的Google首頁，更是罕見地以越式三明治作為首頁的動畫，將這項越南庶民美食介紹給全世界Google用戶。

創作此logo動畫的是Google御用的動畫師Olivia Huynh，在google首頁上可以時常看到她設計的作品，Olivia也在設計理念中提及：「在Google首頁上很少出現有關食物的設計，特別是受許多人喜愛的美食。」

19世紀，法國麵包隨著法國的殖民統治引進了越南，當時的米比麵粉便宜，越南人就用米粉取代部分的麵粉，因此在越南製作的法式麵包重量輕巧、口感清脆，也因為價格便宜，成了當地居民日常的主食之一。越南人把可保存較久的午餐肉罐頭切片，醃製醃製蔬菜與辣椒，夾在法式麵包裡做成的三明治，清爽美味，逐漸受到外國人的喜愛，成為最具代表性的越南美食。

近幾年來隨著新住民的加入，台灣的街道上也有不少越南小吃，越式三明治也是非常受台灣人喜愛的越南美食之一。

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