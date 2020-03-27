（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡27日專電）為因應日益嚴峻的武漢肺炎疫情，南非全國封鎖21天，國防部今天派出2820名軍人配合警方進行首日街頭巡邏。總統拉瑪佛沙強調軍人是執行守護人民安全與健康的神聖任務。

南非自1994年取消長達46年的種族隔離政策後，這次是正規部隊首次進入全國各地市區鄉鎮巡邏。拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）強調這不是恐怖行動，而是挽救生命。他呼籲民眾遇見軍人盤查時不必恐慌，儘量配合政府制訂的封鎖規範，與軍警人員合作。

拉瑪佛沙26日晚間向部隊發出命令說：「你們的使命重要且仁厚，是拯救同胞生命的神聖任務，必須抱著尊重心和責任心執行。」

他進一步向部隊表示，人民仰望軍人，期望友善而非武力，儘量讓他們對未來產生信心，一切都會好起來。

南非新聞網站「新聞24」（news24）今天報導指出，拉瑪佛沙日前在國會向議員們表示，雖然全國封鎖行動自3月26日午夜至4月16日午夜止，但軍方巡邏任務將持續至6月26日。此次任務將消耗納稅人南非幣6億4120萬元（約新台幣11億2850萬元）費用。

拉瑪佛沙於23日晚間宣布全國封鎖行動，封鎖期間僅有銷售食品、日用品、加油站、醫院與媒體等獲准服務的商店與機構才可以營業。

南非政府今天宣布，境內出現因感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）首批共2人死亡的案例，確診人數也突破1000人關卡。（編輯：周永捷）1090327