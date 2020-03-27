動作喜劇《間諜速成班》請來職業摔角界巨星戴夫巴帝斯塔，飾演中央情報局幹員阿傑，他回想過去：「摔角生涯讓我又愛又恨，那是個競爭激烈又充滿敵意的環境，它讓我名利雙收，讓全世界知道我，但接下來的十幾年間，我變得孤僻，不相信任何人，眼前的朋友可能轉眼成為下一場擂台上相見的敵人。」直到他引退轉向好萊塢發展，巴帝斯塔輕呼一口氣說：「我才意識到我擺脫了那個最糟糕的自己。」

他坦言，《間諜速成班》飾演的情報員阿傑，就像當年的自己，不相信任何人，不想與人相處，直到與一個9歲小女孩蘇菲相處，才逐漸學會對這個世界卸下心防。而私底下，飾演蘇菲的童星克蘿伊寇爾曼，也和巴帝斯塔建立出超乎年齡的友誼關係。巴帝斯塔甚至做了一件、暖心得足以讓克蘿伊寇爾曼永生難忘的事。

10歲生日那天，克蘿伊因趕工拍攝不能請假，巴帝斯塔決定給小女孩一個驚喜。當天中午他邀集所有劇組人員齊聚，除了給克蘿伊一個簡單的生日小蛋糕外，還貼心播放劇組為她錄製的生日祝福影片，就在大家以為影片快要結束時，克蘿伊驚呼：「哇，是克里斯普瑞特！」接著是柔伊莎達娜、布萊德利庫柏與馮迪索，《星際異攻隊》全組到齊，外加《蜘蛛人》湯姆荷蘭也祝她生日快樂！令她興奮地說：「這無價的禮物，讓我成為全宇宙最特別的女孩！我超開心！」

知道要《星際異攻隊》與《蜘蛛人》這些明星齊聚為克蘿伊拍攝生日祝賀短片不是一件容易的事，導演忍不住問他怎麼辦到的，巴帝斯塔微笑地指著右手上臂說：「我秀了一下二頭肌，他們就答應我的要求，除了馮迪索…。」但他也補充：「他很樂意幫忙。」