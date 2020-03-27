【NOW健康 陳敬哲／台北報導】中央流行疫情指揮中心統計，目前居家隔離人數約3,110人、居家檢疫約48,849人，因違反規定開罰274件，累計金額約1,985萬元，指揮中心強調必須在家隔離者禁止自行就醫、奔喪、離開隔離場所。剛執行完居家檢疫的部立八里療養院護理長賴碧蓮說，越愛家人自我隔離就越確實。 ▲中央流行疫情指揮中心提醒，居家隔離或檢疫期間禁止自行就醫與奔喪。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

自行就醫最高恐遭罰100萬元 不舒服聯繫衛生局

指揮揮中心陸續接獲通報，居家檢疫或居家隔離民眾因身體出現異狀，自行前往醫院就醫，指揮中心疫情監測組組長周志浩強調，必須限制地點隔離民眾，就算有身體不舒服，也必須在衛生單位安排下，有妥善防護才能就醫，違反規定將懲處10至100萬元罰鍰，千萬不要自認為安全就可以。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，疑似個案就醫時，醫療院所必須有各種準備，交通工具也要妥善防護，絕非自認保護妥當就可以擅自就醫，必須聯絡防疫專線或各縣市關懷電話，在衛生單位安排良好下，才能夠按照指示就醫，未來一旦查獲有就醫紀錄卻沒有通知衛生單位，將會給予處罰。

截至109年3月26日止，居家隔離及及居家檢疫累計裁罰人數共計274人，金額計1,985.83萬元，包括居家隔離罰鍰114萬元（9人）及居家檢疫1,871.83萬元（265人）

陳時中強調，慢性病患者目前可以由親友代為領取藥物，目前也正在設計遠距看診系統，就是希望民眾減少到醫院次數，如果是居家檢疫或居家隔離者，缺乏慢性病藥物時，都可以直接與地方衛生局聯繫，都能有妥善處理，非急性就醫暫時可以緩一下，接受限制前的醫院預約掛號，未來也會直接通報醫院取消。

▲中央流行疫情指揮中心提醒，有生活需求可以與關懷專線聯繫。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

父母過世也不準出門 陳時中呼籲視訊參與告別式

不僅於此陳時中也強調，即便是奔喪，須居家隔離或居家檢疫民眾，也不可以前往，雖然必須承認不太通人情，但如告別式等儀式會有多人聚集，為了整體防疫仍然必須有所限制，建議可以用視訊軟體遠距參與，如果限制期間有生活用品或飲食需求，卻找不到親友幫忙，可以撥打各縣市關懷電話，合理需求應都能滿足。

隔離者幾天內就有可能煩悶 想曬太陽窗戶伸出頭腳

日前第2批武漢包機，分別由中華航空與東方航空派任班機，衛福部立八里療養院護理長賴碧蓮在東方航空執行照護任務，因有落地中國大陸，因此結束任務必須居家檢疫14天，賴碧蓮說，大概在第6天就會感覺到焦躁煩悶，曾經撥打1925安心電話，表達想要曬太陽念頭，馬上就安慰阻止。

賴碧蓮強調，限制隔離確實會讓人感到不安，曾經在窗戶伸出頭與伸出手腳，就為了讓陽光能夠接觸到身體，在家裡也盡量都獨自處在自己房間，不與家人共食，只有在家人都離開時，才會戴上口罩短時間到公共區域，當時心理有個想法，越愛家人心裡距離越近，就想保護家人在現實維持距離。

▲我正在居家隔離／居家檢疫，我該怎麼做？（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

每天量體溫必要功課 看書看電影生活仍然滿足

在同一班飛機執行任務的疾管署防疫醫師林詠青說，執行任務時，不吃不喝沒上廁所10多個小時，卸下重擔就在家居家檢疫，每天仍然遠距處理公事，必定觀看指揮中心記者會了解疫情發展，同時也把原本計畫想看的書與電影，都在限制期間看完，即便只能在家14天，仍然可以非常充實。

賴碧蓮與林詠青都有提到，居家檢疫期間每天必做的功課，就是每日早晚各量一次體溫回報，也都會接到里長關心電話，講述目前身心狀態。陳時中同時提醒，居家隔離與居家檢疫民眾，即便在家最好也戴上口罩，獨立房間減少與家人接觸，如果沒有離開家卻收到異常警告，可以立即與里幹事聯繫。

▲我的同住者正在居家隔離／居家檢疫，我該怎麼做？（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

英國情侶抱怨隔離檢疫像監獄 指揮中心：不給予防疫補償金

另一方面，英國一對情侶來台灣在花蓮接受居家檢疫，卻向家人抱怨台灣檢疫所像監獄，經英國廣播公司BBC報導，引起台灣一片譁然，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，經確認2名英國人不是居住在中央政府的集中檢疫所，而是花蓮縣政府的防疫旅館，日前外交部已提供資料，BBC也撤回報導。

中央流行疫情指揮中心莊人祥表示，如果在中央集中檢疫所，外籍人士1天收取150美金（約4500新台幣），但花蓮縣政府僅收2名英國人每天3餐250元住宿費，沒有收住宿費。另外，此事件受到國人關注後，指揮中心認為2名英國民眾有損我國形象，因此決定不給予防疫補償。

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