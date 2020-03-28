2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情衝擊國內觀光旅遊業，花蓮主要以觀光業為主要產業縣市，不少業者開始尋求自救管道來因應疫情帶來的衝擊，花蓮美崙飯店看準民眾擔心出門外食，推出百元外帶餐盒，豐盛菜色吸引不少人前來購買。

飯店總經理高水祿表示，面對消費者減少外食情況，飯店主動出擊，五星美饌午間超值餐，限量「招牌三寶飯」或是豐富「臘味香腸飯」、「香滑油雞腿飯」嘗鮮價只要100元起，最遲前3天下午4點前預訂，外帶自取超划算，未來也將視狀況調整菜色。

雖然看起來似乎和一般便當一樣，但製作過程卻相當複雜，飯店副主廚瑪仕戈仕格．阿巴妞斯表示，雞腿便當中的雞腿，特別選用250克以內的雞腿，用特製滷汁進行烹煮，滷汁中添加甘草、八角等中藥材，不僅能夠讓雞腿更加美味，更能吃出健康；另外三寶飯和臘味香腸飯也與一般燒臘店所賣的口感不同。

為了給民眾更好的服務及品質以及顧客的健康，自25（三）日起，自助式早餐更改為精緻套餐（4/3~4/5除外），自助式午餐及晚餐更改為單點和套餐，未來視疫情情況作調整。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。