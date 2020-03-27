（中央社記者戴雅真倫敦27日專電）英國首相強生今天確診武漢肺炎後，英格蘭首席醫療官惠提（ChrisWhitty）也在推特宣布出現症狀，正在自我隔離。每天的疫情例行記者會改由內閣辦公室部長戈夫主持。

惠提下午在推特表示，他昨天晚上出現武漢肺炎症狀，目前正遵守指示，接下來7天將進行自我隔離，但他會繼續提供政府醫學建議。

戈夫（Michael Gove）傍晚和副醫療官哈里斯（Jenny Harries）、國家醫療保健服務（NHS）首席執行官史帝文斯（Simon Stevens）共同舉行記者會。

戈夫表示，政府將從下週起對所有醫護人員提供大規模武漢肺炎篩檢，之後擴大至社工人員。

史帝文斯宣布，除了目前東倫敦艾格色中心（ExCeL Centre）將變身為臨時的「南丁格爾醫院」（Nightingale Hospital）之外，伯明罕和曼徹斯特也將有大型展覽會場改建成臨時醫院，其他地區正在計劃中。

英國目前正在實施嚴格的3週禁足令，戈夫表示，民眾的表現非常好，他要讚許國民團結一致，共同打擊病毒。

他表示，根據科學分析，疾病傳染的速度每3至4天就會倍增，但在嚴格保持社交距離規範下，將能減緩NHS的負擔。

戈夫也表示，自從23日宣布禁足令以來，大眾運輸工具的搭乘人數與出現在公共場合的人數急遽降低。

強生正在唐寧街11號的公寓自我隔離，並進行遠距辦公。戈夫表示，強生確診顯示「每個人都有風險」，政府內部正嚴格執行保持社交距離的規範，呼籲民眾也都該遵守。他也表示，強生目前依舊領導政府。

英國在過去24小時內有181人死於2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），是疫情爆發以來最高單日死亡人數，死亡人數攀升至759人，1萬4543人確診。（編輯：徐睿承）1090328