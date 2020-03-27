（中央社記者江今葉華盛頓27日專電）美國武漢肺炎確診人數今天再創新高，超過10萬人確診。面對嚴峻疫情，總統川普首度動用「國防生產法」要求通用汽車公司增產呼吸器以供醫療機構救治病人之用。

根據約翰霍普金斯大學（Johns HopkinsUniversity）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）全球疫情地圖統計，至截稿時，全美確診人數突破10萬例，死亡人數也達到1544人。是全球首個確診病例達到6位數的國家。

由於確診人數大幅增加，各地政府都面臨醫療設備匱乏問題，特別是重症者急需的呼吸器嚴重不足。為了擴大呼吸器供應量，川普今天簽署一項備忘錄，首度動用「國防生產法」（Defense Production Act）要求衛生部長艾薩（Alex Azar）動用所有權限，要求通用汽車公司（General Motors）「接受、履行並優先處理」聯邦政府合約。

川普在這項聲明中表示，和通用汽車針對呼吸器生產進行有成效的談判，但與病毒的戰鬥太過緊迫，無法讓承包過程按正常情況進行。他並批評通用汽車在浪費時間，指出今天這項行動將有助於確保快速生產呼吸器，從而挽救美國民眾的生命。

此外，在美國聯邦眾議院通過紓困方案後，川普立即簽署這項史上金額最高的歷史性法案，希望挽救因為武漢肺炎疫情遭受重創的經濟。

這項金額高達2兆美元的紓困方案，預計將在3周內發放現金給受到疫情影響最深的美國中低收入家庭。法案也將提供5000億美元給受創嚴重的行業、提供3500億美元作為中小企業貸款之用，並提供1000億美元給醫療相關機構。（編輯：徐睿承）1090328