（中央社台北28日電）紐約時報、華爾街日報與華盛頓郵報發行人日前發表共同聲明，呼籲中國收回驅逐他們駐京記者的決策。對此，中國外交部昨天約見這3家美媒駐北京代表，提出「嚴正交涉」，痛批聲明內容。

中國外交部新聞司負責人還在約見中強調，解鈴還須繫鈴人，「如果3家媒體有怨氣，應該去找美國政府發洩」。

根據中國外交部官網發布，3月27日，外交部新聞司負責人分別約談美國紐約時報（The New York Times）、華爾街日報（The Wall Street Journal）與華盛頓郵報（The Washington Post）駐京分社負責人，就3報發行人日前聯名致中國政府公開信，提出嚴正交涉。

中方表示，3家美國媒體的聯名公開信顯然發錯了物件，有關內容顛倒黑白、混淆是非，充滿傲慢與偏見，中方堅決反對，絕不接受。

中國外交部強調，中方措施是對美方長期無理打壓中國駐美媒體機構進行的必要反制，「正當合理」。

中國外交部反問3家美媒：面對美方出於意識形態偏見對中國媒體的打壓，美國媒體既沒有為中國同行仗義執言，也沒有敦促美國政府收回錯誤決定。美方長期標榜的「新聞自由」何在？

中國外交部還批評3家美媒公開信把中方反制措施同抗擊疫情報導掛鉤，妄稱沒有這些美國記者外界就無法獲取中國疫情資訊。「美方有關記者相關報導是否真的全面、準確、客觀反映了中國抗疫努力，自己心知肚明」。

新聞稿最後再次提醒華爾街日報，「該報發表辱華標題文章，仍欠中國人民一個道歉！」

為反制美國實際驅逐駐美中國媒體員工，中國18日下令紐時等3家美媒體駐北京記者限期離境，3家媒體發行人24日發表聲明，要求中國政府改變這項決定，並表示中國的做法可能會讓全球無從得知一些重要的消息。

聲明強調，在當前冠狀病毒危機期間，更需要新聞和資訊的自由流通，「中國的舉措因此格外有害而且魯莽」。

聲明並稱：「媒體是中美兩國政府外交爭端的附帶損害，在一個如此危急的時刻，這可能會讓世界無從獲得一些至關重要的資訊。」（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1090328