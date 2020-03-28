（中央社記者邱俊欽桃園28日電）無業蘇姓男子疑缺錢花用，今天凌晨持水果刀行搶，刺死要到網咖上班的19歲劉姓男子。死者姐姐痛訴，弟弟人生才要開始，就被一刀摧毀。蘇男凌晨自首，警方訊後移送地檢署偵辦。

桃園市平鎮區今天凌晨0時許發生搶劫殺人案，無業的蘇男疑因缺錢花用，持水果刀在路邊揮砍，並在平鎮區南豐路尋找行搶對象，刺死正要前往網咖上班的19歲劉男。

警方獲報後立即趕往現場，發現劉男滿身是血，倒臥在南豐路的一處空地，立刻協助被害人送醫急救，並立即封鎖現場，採驗相關可疑跡證。

警方初步調查，蘇男無業，平日遊手好閒流連於網咖，疑因缺錢花用，竟持刀埋伏於路旁，見準備上班的劉男經過，上前持刀脅迫對方要交出財物；劉男掙扎抵抗，兩人在扭打過程中，蘇男持刀刺向劉男胸口。

警方說，被害人雖掙脫逃離現場，但仍因失血過多，倒臥於路旁，送醫後仍宣告不治。

警方擴大調閱周邊監視器後鎖定蘇男蹤跡，而蘇男因自知難逃法網，今天凌晨向平鎮警分局投案。蘇男在警訊時供稱，他是「網咖常客」。

劉男上班地點的同事發現劉男未準時上班，未料卻發生意外；劉男家人趕往現場時，錯愕又難過。

劉姓男子姐姐在臉書（Facebook）貼文指出，死者在國中曾遭霸凌，就完全不出門，直到去年帶他一起到公司上班，沒想到，弟弟今天在上班路上竟遭嫌犯刺死，「要跑回家求救的路上，就沒了呼吸心跳倒在路邊。」

死者姐姐表示，「到底有什麼深仇大恨，要一刀致人於死，我弟弟才19歲，人生才剛要開始，就被你一刀摧毀了。」

劉男姐姐指出，弟弟熱愛各種外文，學習俄文、英文，還自學日文，今年準備當兵，計劃退伍後要當日文翻譯。

劉男姐姐說，店內員工均認識蘇嫌，但蘇嫌個性相當木訥，未料竟是殺害弟弟的兇手；對於嫌犯為什麼會搶奪弟弟的錢包，實在令人想不通。

至於蘇男與死者有無其它糾紛，以及確切犯案動機，警方指出，仍須進一步調查釐清。（編輯：戴光育）1090328