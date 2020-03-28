（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國的武漢肺炎確診人數已躍居全球之冠，各地醫護人員紛紛因醫療裝備短缺告急，但部分白宮高官卻稱醫療量能足夠、要媒體別以聳動方式凸顯，讓醫衛專家傻眼並開轟。

白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）昨天稍早被問及醫護人員的個人防護裝備短缺時告訴美國有線電視新聞網（CNN），媒體不應以聳動手法報導這方面的危機。

他說：「所以拜託，你們報導這場危機時請記住，這樣報會讓我們的工作更加困難，也會讓專業的醫護工作更困難。」

除納瓦洛之外，白宮防疫團隊裡少數值得信賴的醫學專業聲音、負責協調因應疫情的柏克斯（Deborah L.Birx）這週表示，目前呼吸機與病床足夠，她還讚賞總統川普對諸多項目的細節均有所關注，令人質疑她的獨立性。

紐約時報指出，柏克斯昨天與紐約官員對談後表示，她被告知加護病房床位仍夠，也還有「1000或2000台以上」的呼吸機可用；她還駁斥新聞報導稱部分醫院正草擬必要時放棄救治重症的方案。

柏克斯說：「若要去跟美國民眾這樣講，讓他們覺得需要病床時恐怕沒病床、需要呼吸機時恐怕沒得用，當下我們可沒有這種跡象。」

密西根大學急診醫師、院內準備工作專家艾畢爾（Mahshid Abir）今天表示，醫護裝備短缺無可避免，不光紐約，亞特蘭大、西雅圖、紐奧良的醫院體系都已示警，他們已經或幾天內就會出現短缺。

她說：「不管用什麼方法推估，就算保守估計，呼吸機的數量就是供不應求。」

據美國重症醫學會（Society of Critical CareMedicine）預估，全美目前的呼吸機數量在16萬到20萬台之間，但隨著疫情發展，需求量恐達百萬台以上。

美國急診醫師學院（American College ofEmergency Physicians）董事會成員史丹頓（Ryan A.Stanton）也批評，柏克斯的講法聽來像是「鐵達尼號的建造者在說船絕不會沉」。（譯者：陳亦偉/核稿：曾依璇）1090328