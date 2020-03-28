（中央社美國賓州27日綜合外電報導）美國賓州一名女子故意在超市內對貨架上價值逾3.5萬美元（約新台幣105萬）食物狂咳，超市被迫得丟棄遭汙染食物。警方表示女子涉犯包括製造恐怖威脅等4項重罪。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，業者法蘇拉（Joe Fasula）25日在他共同經營的連鎖超市吉瑞蒂（Gerrity）臉書（Facebook）專頁上寫道：「按警方說法，這名社區長期以來的問題人物女子，走進我們一間連鎖店，故意對著蔬果、小部分烘焙區、生鮮肉品和食品雜貨狂咳。」

漢諾威鎮警察局（Hanover Township PoliceDepartment）26日發布聲明表示，確認犯嫌身分為35歲的契爾科（Margaret Cirko），她對著食物咳嗽和吐口水，還揚言自己染病。

警方表示：「契爾科在多條貨價走道持續犯行，店員在她企圖偷走一打啤酒時將她趕出。」

契爾科隨後遭逮捕，被控兩項恐怖威脅重罪，一是使用「生物媒介」威脅，另一是刑事損毀，此外還面臨其他輕罪指控，包括偷竊零售商品未遂和妨害治安。

警方表示，契爾科25日已經過精神狀態評估。法蘇拉則表示，有關當局也要篩檢她是否染上2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

法蘇拉寫道，超市員工預估遭到汙染的食物「遠超過3萬5000美元。」

「我對食物被糟蹋感到反胃。浪費食物一向令人遺憾，在很多人擔心當前食品供給能否正常之際，這（丟棄汙染食品）更加惱人。」（譯者：黃靖貽/核稿：陳亦偉）1090328